Σπάει τα κοντέρ το «Σπίτι μου 2»: Δεν απέκλεισε και τρίτη βερσιόν ο Ν. Παπαθανάσης - Τα υπόλοιπα προγράμματα του Ιανουαρίου

25 ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας «Σπίτι μου 2» και 25.000 αιτήσεις. Με 1.000 αιτήσεις την ώρα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, αριθμός που δείχνει τη "δίψα" που υπάρχει στον κόσμο προκειμένου να έχουν μια ευκαιρία να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία. Γι' αυτό και πολλοί ήταν έτοιμοι εδώ και μήνες, με τους φακέλους τους ολοκληρωμένους και τα δικαιολογητικά τους συγκεντρωμένα ώστε να προλάβουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τους πρώτους. Στόχος του προγράμματος είναι να βρεθεί κατοικία σε 20.000 νοικοκυριά. Κι όταν με το καλό ολοκληρωθεί, ο Νίκος Παπαθανάσης δεν απέκλεισε και μια τρίτη βερσιόν.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα που θα τρέξει αυτόν τον μήνα. Παρουσιάζοντας την πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών - Κωστής Χατζηδάκης και Νίκος Παπαθανάσης - ανακοίνωσαν και το χρονοδιάγραμμα για επιπλέον προγράμματα μέσα στον Ιανουάριο:

Έως το τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» με άτοκα δάνεια 25.000 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια, καλύπτοντας τόσο την πρώτη όσο και τη δευτερεύουσα κατοικία.

Στις 27 Ιανουαρίου ξενικά το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων με επιδότηση επιτοκίου έως 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και έως 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, ξεκινά το νέο πρόγραμμα Εξωστρέφειεας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβλέπει χρηματοδότηση έως 50% για επενδύσεις έως 400.000 ευρώ για επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό ενώ για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη εξωστρεφή δραστηριότητα η χρηματοδότηση φτάνει στο 60%.

Άτοκα Δάνεια

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται κυρίως από κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης με τη συνδρομή των εγχωρίων τραπεζών.

Για την υποβολή αιτήσεων δεν θα υπάρχει κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Θα πρέπει όμως με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα νοικοκυριά να χρηματοδοτηθεί αγορά και εγκατάσταση στοιχείων που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, είτε αυτές είναι κύριες είτε δευτερεύουσες.

Θα χρηματοδοτηθεί η αγορά και η εγκατάσταση κουφωμάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων, συστημάτων ψύξης θέρμανσης, αντλιών θερμότητας καθώς και εργασίες θερμομόνωσης. Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου θα είναι από τρία έως επτά χρόνια. Για παράδειγμα, για δάνειο 25.000 ευρώ το οποίο θα αποπληρωθεί σε επτά χρόνια, η μηνιαία δόση είναι της τάξεως των 297 ευρώ ενώ για 10.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής και πάλι τα επτά χρόνια, η μηνιαία δόση είναι χαμηλότερη από 120 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά δεν είναι απαραίτητο το νοικοκυριό να προχωρήσει σε μια δέσμη ενεργειών αναβάθμισης. Θα μπορεί να βάλει μόνο ηλιακό θερμοσίφωνα ή να αντικαταστήσει μόνο τα κουφώματα και αυτή η διαφορά θεωρείται ουσιαστική σε σχέση με τα προγράμματα Εξοικονομώ τα οποία απαιτούν εργασίες αναβάθμισης οι οποίες θα οδηγούν σε μετρήσιμη βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης του ακινήτου.

Μικροπιστώσεις

Από τις 27 Ιανουαρίου 2025, οι επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους, θα μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 80 εκατ. ευρώ μέσα από το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν 3.300 επιχειρήσεις, 1.000 από τις οποίες στο πλαίσιο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων θα χορηγούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ύψους 3.000 – 25.000 ευρώ, διάρκειας 12-96 μηνών, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες και μάλιστα χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο θα παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα ή 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ το υπόλοιπο 40% ή 15% αντίστοιχα, θα παρέχεται από τα Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων.

