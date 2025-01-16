Δασμούς αντιντάμπιγκ στις εισαγωγές του γλυκαντικού ερυθριτόλη από την Κίνα αποφάσισε να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφότου διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο υποκατάστατο ζάχαρης πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές απειλώντας τον ευρωπαϊκό κλάδο.

Οι δασμοί αντιντάμπινγκ θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή και θα ισχύσουν για πέντε χρόνια, ενώ θα κυμαίνονται από 34,4% έως 233,3%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι η Κομισιόν είχε επιβάλει ήδη από τις 19 Ιουλίου του προηγούμενου έτους προσωρινούς δασμούς παρομοίου ύψους στις συγκεκριμένες εισαγωγές, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της οι δασμοί θα εισπραχθούν αναδρομικά από τις 7 Ιουνίου του προηγούμενου έτους.

Οι πωλήσεις γλυκαντικών/ερυθριτόλης στην ΕΕ υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ (30,86 εκατ. δολάρια) ετησίως.

Η απόφαση της ΕΕ δίνει συνέχεια στην κόντρα δασμών που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του μπλοκ και της Κίνας, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των οποίων είναι η επιβολή δασμών από την ΕΕ στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα η Κίνα ανακοίνωσε ότι επιβάλλει προσωρινούς δασμούς στις εισαγωγές βιομηχανικών πλαστικών από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ιαπωνία και την Ταϊβαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.