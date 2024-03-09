Η Γερουσία των ΗΠΑ απέτρεψε τη μερική παράλυση του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση κυβερνητικών υπηρεσιών λίγες μόλις ώρες προτού εκπνεύσει η προθεσμία.

Με 75 ψήφους υπέρ έναντι 22 κατά, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε το πακέτο δαπανών ύψους 467,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρηματοδοτήσει τη γεωργία, τις μεταφορές, τη στέγαση, τους βετεράνους, και άλλα προγράμματα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου.

Απομένει πλέον η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αφού προ ημερών το νομοσχέδιο είχε περάσει επίσης από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Κογκρέσο πρέπει επίσης να καταλήξει σε συμφωνία για ένα πολύ μεγαλύτερο πακέτο δαπανών, που θα καλύπτει τις ένοπλες δυνάμεις, την εσωτερική ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων καλύπτεται μέχρι τις 22 Μαρτίου.

Αθροιστικά, το ύψος των δύο πακέτων θα ξεπεράσει το 1,66 τρισεκ. δολάρια. Ακροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι άσκησαν πιέσεις για βαθιές περικοπές δαπανών προκειμένου να περιοριστεί το χρέος των 34,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

