Ο Κιμ Γιονγκ Ουν άλλαξε γκαρνταρόμπα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «τρελάθηκαν»! - Δείτε φωτογραφίες

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο για την επιθετική συμπεριφορά του μετά από μια σειρά απρογραμμάτιστων δοκιμών πυραύλων, αλλά οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα «τρελάθηκαν» για άλλο λόγο: την ενδυμασία του!

Ο Κιμ ξέφυγε από τη συνηθισμένη… μαύρη ενδυμασία του και φόρεσε ένα λευκό σακάκι (τώρα που έχει αδυνατίσει… ) και ένα καπέλο σε στυλ σαφάρι, ενώ παρακολουθούσε στρατιωτικές ασκήσεις σε μια άγνωστη τοποθεσία στη Βόρεια Κορέα.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή στην ενδυμασία του, με ορισμένους να συγκρίνουν τον ατίθασο ηγέτη με είδωλα της ποπ κουλτούρας.

Ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε ένα GIF του Ρίτσαρντ Άτενμπορο από την ταινία «Jurassic Park» του 1993, όπου φορούσε λευκό πουκάμισο και χακί καπέλο. Μάλιστα, στη λεζάντα έγραψε: «Καλώς ήρθατε στο Τζουράσικ Παρκ».

Άλλος χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια εικόνα της Diane Keaton από την ταινία του 2003 «Something's Gotta Give», όπου ήταν, επίσης, ντυμένη με λευκό σακάκι και λευκό καπέλο.

Kim Jong Un doing the "Instagram Vacation Girl" is precious. pic.twitter.com/fMnzPolTkj