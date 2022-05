Για «αναγκαστική εκκένωση αμάχων υπό τις κάννες πολυβόλων», από τη Μαριούπολη σε ρωσικό έδαφος, κατηγορεί το Κίεβο τη Ρωσία. Το βίντεο κοινοποίησε στο λογαριασμό της στο Twitter η Εμινέ Ντζεπάρ, αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Ουκραμίας.



Στο βίντεο διακρίνονται οπλισμένοι Ρώσοι στρατιώτες.



«Οι Ρώσοι κατακτητές πραγματοποιούν αναγκαστική ‘’εκκένωση’’ αμάχων στο έδαφος της Ρωσίας υπό τις κάννες πολυβόλων. Ο κόσμος δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψει το σημείο συγκέντρωσης και τα λεωφορεία» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ουκρανή αξιωματούχος.



#Mariupol. #Russian occupiers conduct forced "evacuation" of civilians to the territory of Russia under barrels of a machine guns.

People are denied to leave the gathering point and buses.#StopRussianAgression #StandWithUkraine pic.twitter.com/BrFcMtjgRE