Η Ουκρανία επαναπάτρισε τις σορούς 1.212 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι του Κιέβου αρμόδιοι γα την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Στη Μόσχα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι δήλωσε πως η Ουκρανία επέστρεψε από την πλευρά της 27 σορούς Ρώσων στρατιωτών. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα αρχίσουν αύριο, Πέμπτη, ανταλλαγές αιχμαλώτων που έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

«Ως αποτέλεσμα ενεργειών επαναπατρισμού..., οι σοροί 1.212 πεσόντων υπερασπιστών [της πατρίδας] επεστράφησαν στην Ουκρανία», ανέφερε στην εφαρμογή Telegram η επιτροπή συντονισμού ανταλλαγών αιχμαλώτων του Κιέβου.

Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του είδους της μετά την εισβολή της Μόσχας πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο που δείχνουν προσωπικό της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) σε άγνωστη τοποθεσία, να περπατάνε δίπλα σε αρκετά φορτηγά-ψυγεία.

Ορισμένα φορτηγά έφεραν το έμβλημα της οργάνωσης "On the Shield" που ενεπλάκη στην ανάκτηση και μεταφορά των νεκρών στρατιωτών.

Το Κίεβο και η Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία κατά τον πλέον πρόσφατο γύρο συνομιλιών τους που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα για μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, αν και η συμφωνία αμαυρώθηκε από διαφωνίες σχετικά με την εφαρμογή της.

Πηγή: Reuters, AFP

