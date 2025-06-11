Στην Οδησσό μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί την Οδησσό το Μάρτιο του 2024 και σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη πόλη έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος για την Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών. Εξ ου, όπως λένε και τα ίδια πρόσωπα, η πρόθεση της χώρας μας να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Οδησσού, το ιστορικό κέντρο της οποίας ανακηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2023 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Όπως υπενθυμίζουν, δε, η πρώτη Σύνοδος Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Αύγουστο του 2023 στην Αθήνα, όπου ήταν η πρώτη παρόμοια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών - με συμμετοχή ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων και ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιοχής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, καθώς και να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Ελλάδας και ελληνικών εταιρειών να συμμετάσχουν στα έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας. Επίσης, αναμένεται να επαναλάβει τη στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας (και της Μολδαβίας) και των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και προχωρούν στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Στη Μολδαβία αύριο ο πρωθυπουργός

Αύριο Πέμπτη, 12 Ιουνίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερή επίσκεψη στη Μολδαβία, από όπου αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα στήριξης στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, την οποία η Ελλάδα στηρίζει από την αρχή, καθώς και μήνυμα βούλησης ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου και της ενέργειας.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Σουηδία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Σουηδό ομόλογό του Ulf Kristersson. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι επί τάπητος θα συζητηθούν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και θέματα προτεραιότητας της ευρωπαϊκής ατζέντας, με επίκεντρο τη συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σουηδός ομόλογός του είχαν συναντηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο κατά την άτυπη Σύνοδο Βορρά-Νότου που είχε διοργανώσει στη Λαπωνία ο Φινλανδός Πρωθυπουργός με βασικά θέματα στην ατζέντα το Μεταναστευτικό και την ασφάλεια και την άμυνα, ενώ πρόσφατα ο πρωθυπουργός είχε συναντήσει τον κ. Kristersson στο περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ στη Βαλένθια.

Εν συνεχεία ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ που θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη.

Πηγή: skai.gr

