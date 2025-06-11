Η κυβέρνηση Τραμπ τροφοδοτεί τον κύκλο της κλιμάκωσης, συνεχίζοντας να προκαλεί αντιδράσεις με διαδοχικές δηλώσεις για τη διαχείριση της κρίσης στο Λος Άντζελες. Τελευταία, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη πιο δραστικών παρεμβάσεων, δηλώνοντας χωρίς περιστροφές ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει να προχωρήσει σε σκληρότερα μέτρα αν το κρίνει αναγκαίο.

Σε νέες δηλώσεις της υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, εξέπεμψε μήνυμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει ανυποχώρητη, προειδοποιώντας ότι «δεν φοβάται να προχωρήσει περαιτέρω» στην επέκταση των νομικών της εξουσιών για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Λος Άντζελες.

«Αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, είμαστε σε καλό σημείο. Δεν φοβόμαστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν φοβόμαστε να κάνουμε κάτι άλλο, αν χρειαστεί», είπε απαντώντας σε ερωτήσεις του CNN στον Λευκό Οίκο σχετικά με το όριο για την επίκληση του Νόμου περί Εξέγερσης (Insurrection Act), που επιτρέπει στον πρόεδρο να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις για την καταστολή εξέγερσης ή ανταρσίας σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη λέξη «εξεγερμένοι» για να περιγράψει διαδηλωτές στο Λος Άντζελες, αλλά μέχρι στιγμής έχει σταματήσει πριν την επίκληση του συγκεκριμένου νόμου του 1807. Ωστόσο, η Μπόντι υπαινίχθηκε την Τετάρτη ότι το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει αποκλειστεί.

Είπε ότι η κυβέρνηση ελπίζει πως η νέα απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ θα μειώσει τις αναταραχές, αλλά πρόσθεσε ότι η διοίκηση θα «συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει την Καλιφόρνια ασφαλή».

«Θα κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο των νομικών μας εξουσιών για να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς μας και όλους τους πολίτες της Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Επεκτείνονται και σε άλλες πόλεις οι διαδηλώσεις

Πολλές πόλεις των ΗΠΑ προετοιμάζονταν για διαδηλώσεις την Τετάρτη ενάντια στις σαρωτικές επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών που δρομολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τμήματα του Λος Άντζελες –της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας– παρέμειναν σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αναταραχή που συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα.

Χάος επικράτησε και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ την Τρίτη, καθώς ξέσπασαν διαδηλώσεις με έντονα επεισόδια:

Στην Ατλάντα της Τζόρτζια, αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών, αφού κάποιοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων.

Στη Νέα Υόρκη, η αστυνομία δήλωσε ότι προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις, καθώς διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία οχημάτων, έπειτα από πορεία αρκετών χιλιάδων ατόμων στο Κάτω Μανχάταν.

Στο Τέξας, ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ έστειλε μονάδες της Εθνοφρουράς στο Σαν Αντόνιο, όπου έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής πολιτικής.



Τα έκτακτα μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά και πεζοναύτες για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες έχουν πυροδοτήσει συζήτηση σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων σε αμερικανικό έδαφος και έχουν φέρει τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

«Αυτή η προκλητική κατάχρηση εξουσίας από έναν εν ενεργεία πρόεδρο πυροδότησε μια ήδη εύφλεκτη κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο τους πολίτες μας, τους αστυνομικούς μας και ακόμη και τα μέλη της Εθνοφρουράς», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τρίτη.

«Για άλλη μια φορά, επέλεξε την κλιμάκωση. Επέλεξε περισσότερη βία. Επέλεξε το θέαμα αντί για τη δημόσια ασφάλεια. ... Η δημοκρατία βρίσκεται υπό επίθεση».

Ο Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος θεωρείται ευρέως ότι προετοιμάζεται για υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργείου Άμυνας, εκ μέρους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, με στόχο να εμποδίσει την ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, αντέτεινε ότι ο Νιούσομ θα έπρεπε να συλληφθεί.

Την Τρίτη, εκατοντάδες πεζοναύτες αφίχθησαν στην περιοχή του Λος Άντζελες κατόπιν εντολής Τραμπ, μετά και την απόφασή του να αναπτύξει επιπλέον 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς στην πόλη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις -πεζοναύτες και Εθνοφρουρά- προορίζονται για την προστασία κυβερνητικού προσωπικού και δημόσιων κτιρίων και όχι για αστυνομικές επιχειρήσεις.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, δήλωσε ότι οι συμμετοχή του στρατού δεν είναι απαραίτητη, καθώς η αστυνομία μπορεί να διαχειριστεί τις διαδηλώσεις, οι οποίες, στην πλειονότητά τους, παραμένουν ειρηνικές και περιορίζονται σε περίπου πέντε δρόμους.

Ωστόσο, λόγω των λεηλασιών και της βίας που σημειώνονται τις νυχτερινές ώρες, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας σε μια περιοχή ενός τετραγωνικού μιλίου στο κέντρο της πόλης, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το βράδυ της Τρίτης και θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες.



Μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών - Εντείνει τις επιχειρήσεις η υπηρεσία μετανάστευσης

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε μαζικές συλλήψεις στο κέντρο της πόλης, καθώς πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), η αστυνομία του LAPD έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «πολλές ομάδες» συνέχιζαν να συγκεντρώνονται εντός της περιοχής του κέντρου που είχε τεθεί σε καθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας. «Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζονται και ξεκινούν μαζικές συλλήψεις», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών μέσα στις τελευταίες δύο ημέρες.

Η καταστολή εντάθηκε μετά την επείγουσα προσφυγή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, για να μπλοκάρει την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε όλο το Λος Άντζελες.

Οι επιθετικές επιχειρήσεις της ICE, έχουν θέσεις στο στόχαστρο εργάτες σε βιοτεχνίες, ημερομίσθιους, εργαζόμενους σε πλυντήρια αυτοκινήτων και γενικότερα μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Οι επιχειρήσεις φαίνεται πως επεκτείνονται, καθώς η ICE εντείνει τις προσπάθειές της για να φτάσει τις 3.000 συλλήψεις ανά ημέρα, στόχος που φέρεται να έχει τεθεί από τον Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτή επιτελάρχη του Λευκού Οίκου επί Τραμπ.

Αναφορές από εργαζόμενους στη γεωργία δείχνουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν εξαπολύσει εφόδους στην αγροτική καρδιά της Καλιφόρνια, στοχεύοντας καλλιέργειες και εργοστάσια συσκευασίας τροφίμων, από την κεντρική ακτή μέχρι την κοιλάδα Σαν Χοακίν.

Οργανώσεις υποστήριξης μεταναστών αναφέρουν ότι πράκτορες κυνηγούν εργάτες μέσα σε χωράφια με μύρτιλα και στήνουν επιχειρήσεις σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο UC Merced, περίπου 255.700 αγροτικοί εργάτες στην Καλιφόρνια είναι χωρίς έγγραφα.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το NBC, η ICE προετοιμάζεται να αναπτύξει ειδικές τακτικές μονάδες σε αρκετές ακόμη πόλεις με Δημοκρατική διοίκηση. Πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια ανέφεραν ότι τέσσερις από αυτές τις πόλεις είναι: Σιάτλ, Σικάγο, Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια.





