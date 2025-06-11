Δικαστήριο στην πόλη Πσκόφ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να θέσει για δύο μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό τον πολιτικό της αντιπολίτευσης Λέβ Σλόσμπεργκ, ενώ του επέβαλε περιορισμούς, που δεν διευκρίνισε, για τις δραστηριότητες του κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων.

Ο Σλόσμπεργκ συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία της δυσφήμισης του ρωσικού στρατού επειδή χαρακτήρισε τον πόλεμο ως ένα παιχνίδι «αιματηρού σκακιού», ανακοίνωσε το κόμματου «Γιάμπλακο».

Ο 61χρονος πολιτικός της αντιπολίτευσης είχε κάνει ένα σχόλιο σε μία διαδικτυακή συζήτηση τον Ιανουάριο, στην οποία απηύθυνε έκκληση για τερματισμό του πολέμου. Το φιλελεύθερο κόμμα «Γιάμπλακο» του οποίου ο Σλόσμπεργκ είναι ανώτερο στέλεχος αναφέρει ότι η σύλληψη σχετίζεται με εκείνες τις επισημάνσεις. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Η υπηρεσία δικαστηρίων της περιοχής του Πσκοφ, η οποία συνορεύει με την Εσθονία, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του Σλόσμπεργκ, ο οποίος κάθεται μέσα σε ένα κλουβί στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Επισημαίνει επίσης ότι οι αρχές είχαν ήδη χαρακτηρίσει τον Σλόσμπεργκ «ξένο πράκτορα», μια ταμπέλα που παραπέμπει στη σοβιετική εποχή και η οποία περιπλέκει τις ζωές των χαρακτηρισθέντων.

Ο Σλόσμπεργκ, είναι ένα από τους σχετικά ελάχιστους πολιτικούς που παραμένουν στη χώρα και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως πέντε έτη εάν καταδικαστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

