Αν και η Ρωσία επισήμως στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων έχει καταθέσει τις εδαφικές απαιτήσεις της για τις περιφέρειες Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και την Κριμαία, αξιωματούχοι του Κρεμλίνου υποδεικνύουν ότι οι φιλοδοξίες της δεν σταματούν εκεί, αλλά εκτείνονται και σε άλλες ουκρανικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, οπτικό υλικό που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου υποδεικνύει ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν πρόσφατα στα διοικητικά σύνορα Ντνιπροπετρόφσκ–Ντονέτσκ, βορειοδυτικά του Χορίχοβε (νοτιοανατολικά της Νοβοπάβλιβκα).

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε στις 9 Ιουνίου ότι η Κεντρική Ομάδα Δυνάμεων της Ρωσίας κατέλαβε νέα εδάφη σε απροσδιόριστες περιοχές της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ. Ρώσοι στρατιωτικοί ιστολόγοι υποστήριξαν στις 8 και 9 Ιουνίου ότι ρωσικές δυνάμεις, μάχονται κοντά και πέρα από τα σύνορα των δύο περιφερειών.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στις 9 Ιουνίου ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ «στο πλαίσιο της δημιουργίας ζώνης ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Στο ίδιο κλίμα και η δήλωσε του αναπληρωτή προέδρου της Επιτροπής Άμυνας της ρωσικής Κρατικής Δούμας, Αλεξέι Ζουραβλιόφ, ο οποίος ανέφερε ότι η περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ βρίσκεται πλέον «εντός της σφαίρας συμφερόντων» του ρωσικού στρατού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, Ντμίτρι Σάμπλιν, δήλωσε ότι η Ρωσία «σίγουρα θα καταλάβει» την πόλη Ντνίπρο και άλλες ουκρανικές πόλεις, εάν η Ουκρανία «δεν συμφωνήσει στην ειρήνη με τους δικούς μας όρους».

Η επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά της Ρωσίας επί του συγκεκριμένου πεδίου, ενδεχομένως να σηματοδοτεί ότι το Κρεμλίνο προετοιμάζει το έδαφος για να ανακηρύξει παράνομα την προσάρτηση της Ντνιπροπετρόφσκ, όπως έχει ήδη εκτιμήσει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου.

Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου έχουν επανειλημμένα δείξει ότι η Ρωσία διατηρεί εδαφικές φιλοδοξίες πέρα από τις τέσσερις περιφέρειες που έχει ήδη προσαρτήσει παράνομα, και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε πρόσφατα, στις 9 Ιουνίου, τον πάγιο ισχυρισμό του Κρεμλίνου ότι η πόλη Οδησσός είναι «ρωσική».

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Γραφείου της Ουκρανικής Προεδρίας, συνταγματάρχης Πάβλο Παλίσα, δήλωσε στις 5 Ιουνίου ότι η Ρωσία πιθανόν επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την ανατολική (αριστερή) όχθη του ποταμού Δνείπερου, περιλαμβανομένων τμημάτων της Ντνιπροπετρόφσκ, καθώς και τις περιφέρειες Οδησσού και Μικολάιβ μέχρι τα τέλη του 2026.

Όπως αναφέρει το ISW, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και προετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο, με στόχο την περαιτέρω πρόοδο στο πεδίο της μάχης.

Πιέσεις για παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «δέλεαρ» την προοπτική διμερών συνομιλιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό να αποσπάσει προκαταβολικές παραχωρήσεις από την Ουάσιγκτον σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε στις 9 Ιουνίου σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Ρωσία να τερματίσει το μορατόριουμ στην ανάπτυξη χερσαίων πυραύλων, που είχαν απαγορευτεί βάσει της Συνθήκης για τους Πυρηνικούς Πυραύλους Μέσου Βεληνεκούς (INF), δηλώνοντας ότι η Ρωσία διατηρεί «ελευθερία δράσης» — επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του Ρώσου αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, στις 7 Ιουνίου, ότι το ρωσικό «μονομερές μορατόριουμ» στην ανάπτυξη τέτοιων πυραύλων πλησιάζει στο «λογικό του τέλος».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε στις 9 Ιουνίου ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μια «αξιόπιστη στρατιωτικο-πολιτική βάση» προκειμένου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών και ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι πρόθυμες να σεβαστούν τα «θεμελιώδη συμφέροντα» της Ρωσίας για να εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να δείξουν πόσο σοβαρές είναι οι προθέσεις τους για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε επιπλέον στις 9 Ιουνίου ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται επί ίσοις όροις. Οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου φαίνεται να υποστηρίζουν ότι η προθυμία της Ρωσίας να συμμετάσχει σε μελλοντικές συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών εξαρτάται από το να λάβει προκαταβολικά παραχωρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.