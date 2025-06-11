Κόσοβο: Το κοινοβούλιο απέτυχε για 30ή φορά να εκλέξει τον πρόεδρό του

Το κοινοβούλιο του Κοσόβου απέτυχε σήμερα, για 30ή φορά, να εκλέξει πρόεδρο, ένα γεγονός που μπλοκάρει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, τέσσερις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου.

Στις βουλευτικές εκλογές, πρώτο κόμμα αναδείχτηκε το κυβερνών κεντροαριστερό Vetevendosje («Αυτοδιάθεση» - VV). Ωστόσο, το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, εξασφαλίζοντας μόνο 48 έδρες σε σύνολο 120, δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και δεν κατάφερε να βρει κυβερνητικούς εταίρους.

Λόγω της κατάστασης αυτής, το κοινοβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές συνεδριάζει κάθε δύο ημέρες και, κάθε φορά, αδυνατεί να εκλέξει τον ή την πρόεδρό του. Ο νόμος ορίζει ότι οι κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις θα συνεχίζονται κάθε 48 ώρες, μέχρι την εκλογή του προσώπου που θα αναλάβει πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Χωρίς πρόεδρο του κοινοβουλίου, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση σε αυτήν την πρώην σερβική επαρχία που κήρυξε το 2008 την ανεξαρτησία της – η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Βελιγράδι.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της εκλογής της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Αλμπουλένα Χάξιου. Όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία και επομένως δεν συγκεντρώνονται οι 61 ψήφοι που απαιτούνται για την εκλογή προέδρου.

Ενώπιον του αδιεξόδου, ο ηγέτης της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου (LDK), Λουμίρ Αμπντιξίκου, πρότεινε τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. «Δεν υπάρχει λειτουργικό κοινοβούλιο, ούτε λειτουργική κυβέρνηση, ούτε νόμιμη εκπροσώπηση», σχολίασε.

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου δεν μπορεί να τερματιστεί παρά μόνο αφού εκλεγεί ο πρόεδρος του σώματος, οι τρεις αντιπρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

