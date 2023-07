Βρετανία: Αθώος για όλες τις κατηγορίες σεξουαλικών επιθέσεων ο Κέβιν Σπέισι

Αθώος για όλες τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις που αντιμετώπιζε στη Βρετανία κρίθηκε την Τετάρτη ο Αμερικανός ηθοποιός, Κέβιν Σπέισι. Οι ένορκοι έλαβαν αυτή την απόφαση στο δικαστήριο Σάουθγουορκ στο Λονδίνο.

Ο Σπέισι αντιμετώπιζε εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με περιστατικά που καταγγέλθηκαν από τέσσερις άνδρες, και φέρεται να έλαβαν χώρα την περίοδο 2001 - 2013. Μετά την απόφαση των ενόρκων ο ηθοποιός, που σήμερα έχει γενέθλια, ξέσπασε σε κλάματα, και ακούστηκε να λέει «ευχαριστώ» στους ενόρκους.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει στο δικαστήριο αθώος για όλες τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «ανοησίες». «Δεν είχα κάποιο μαγικό ραβδί για να πείσω τους ανθρώπους να κάνουν σεξ μαζί μου. Σέβομαι όταν μου λένε ότι δεν ενδιαφέρονται και έτσι πορεύτηκα σε όλη μου τη ζωή» είχε αναφέρει.

Ο Σπέισι, αθωώθηκε από τις κατηγορίες της σεξουαλικής παρενόχλησης, ότι προκάλεσε ένα άτομο σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς τη συγκατάθεσή του, και έκανε ένα άτομο να συμμετάσχει σε διεισδυτική σεξουαλική δραστηριότητα.

Και τα τέσσερα φερόμενα vw θύματα - τα οποία δεν μπορούν να κατονομαστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου - κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως και ο ίδιος ο Σπέισι, ο οποίος είπε ότι οι ισχυρισμοί των συνέτριψαν.

Αντιμετώπιζε 12 συνολικά κατηγορίες σε ΗΠΑ και Βρετανία: επτά για σεξουαλική επίθεση, τρεις για άσεμνη συμπεριφορά και δύο κατηγορίες για πρόκληση σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση. Η δίκη συνεχίζεται.

Ο Σπέισι είχε κατηγορηθεί και στις ΗΠΑ για σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά πέρυσι κρίθηκε επίσης αθώος, από δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2019 αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για μια άλλη υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί.

