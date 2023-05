Κένυα: Στους 179 οι νεκροί - Παραμένει στη φυλακή ο ηγέτης της αίρεσης που διέταξε τους πιστούς να λιμοκτονήσουν (Βίντεο και φώτο)

Άλλα 29 πτώματα πιστών εντοπίστηκαν σήμερα στο δάσος Σακαχόλα της Κένυας, όπου συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη χριστιανική αίρεση που καλούσε τα μέλη της να νηστέψουν μέχρι θανάτου για να πάνε στον παράδεισο.

Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκταφή συνολικά 179 πτωμάτων. Αναζητούν θύματα σε ρηχούς τάφους στο δάσος Σακαχόλα αλλά και τυχόν επιζώντες, αφού εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.



[COUNTIES] Shakahola cult: Record number of bodies exhumed, total now 179: Police have found 29 more bodies in Shakahola forest, the highest daily count since exhumations began last month. https://t.co/ez6p7xMBMZ

Την Τετάρτη, κενυατικό δικαστήριο αρνήθηκε να αφήσει ελεύθερο με εγγύηση τον «πάστορα» Πολ Μακένζι, τον επικεφαλής της Διεθνούς Εκκλησίας της Χαρμόσυνης Είδησης, που κατηγορείται ότι διέταξε τους πιστούς να λιμοκτονήσουν, μαζί με τα παιδιά τους, για να πάνε στον παράδεισο πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Ο δικηγόρος του Μακένζι είπε ότι ο πελάτης του συνεργάζεται με τις αρχές.

Five More Bodies Exhumed At Shakahola Forest, Tally Hits 150 As 594 People Still Missing.5 more bodies have been exhumed at Shakahola Forest in where hundreds of victims of a suspected starvation cult are believed to have been buried.

