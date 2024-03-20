Κέιτ Μίντλετον: Θεωρίες συνωμοσίας για... τις θεωρίες συνωμοσίας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την Κέιτ Μίντλετον έπειτα από 12 εβδομάδες απουσίας από τα φώτα δημοσιότητας. Ή, μήπως η «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής» καστανή κυρία στο μερικών δευτερολέπτων βίντεο δεν είναι η πριγκίπισσα της Ουαλίας αλλά μία σωσίας της; Και εάν, όντως είναι, μήπως είναι υπερβολικά αδυνατισμένη;

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κάνουν πάρτι, και τέτοιου είδους σενάρια διαδέχονται το ένα το άλλο, πυροδοτώντας τις υπάρχουσες θεωρίες συνωμοσίας, ενόσω η είδηση της επανεμφάνισης της Κέιτ Μίντλετον κάνει τον γύρο του κόσμου.

Το σύντομο βίντεο που απεικονίζει την πριγκίπισσα της Ουαλίας να έχει ψωνίσει από κατάστημα τροφίμων στο Ουίνδσορ, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, δόθηκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα πλάνα τράβηξε ένας απλός πολίτης, ετών 40, μέσα από αυτοκίνητο σταθμευμένο στον χώρο πάρκινγκ του καταστήματος και, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, μέχρι σήμερα αποτελούν τη μοναδική απόδειξη ότι η Κέιτ Μίντλετον είναι καλά και μάλιστα τόσο ώστε να μπορεί να βγει εκτός σπιτιού.

Ωστόσο, η σκανδαλοθηρική διάθεση πολλών δεν έχει ακόμη κοπάσει. Σε εφαρμογές όπως το δημοφιλές στη Generation Z, TikTok, ή στο παραδοσιακό Χ, πρώην Τwitter, τα εδώ και περίπου δύο μήνες σενάρια για την υγεία και τη φυσική κατάσταση της Μίντλετον ήταν τόσο ισχυρά που πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας για... τις θεωρίες συνωμοσίας.

Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο σύγχυσης η μυστικοπάθεια του Παλατιού δεν βοηθά.

Αμέσως μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υπεβλήθη η πριγκίπισσα της Ουαλίας τον περασμένο Ιανουάριο, το παλάτι του Κένσινγκτον είχε ζητήσει από Μέσα Ενημέρωσης και κοινή γνώμη να σεβαστούν την επιθυμία της Κέιτ Μίντλετον να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές της ιατρικές πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, είχε ξεκαθαρίσει ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν θα επέστρεφε στα δημόσια καθήκοντά της πριν από το Πάσχα.

Όμως, η ξαφνική ανακοίνωση της επέμβασης, οι ελάχιστες γνωστές για την υγεία της λεπτομέρειες αλλά και η απόλυτη απουσία της ίδιας από τη δημόσια σφαίρα γέννησαν ανησυχία στους Βρετανούς και έριξαν νερό στον μύλο της παραπληροφόρησης.

Η δημοσιοποίηση δε, την περασμένη εβδομάδα, της αλλοιωμένης φωτογραφίας της πριγκίπισσας της Ουαλίας που ποζάρει μαζί με τα παιδιά της κατάφερε να ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως για παράδειγμα το Reuters και το Associated Press, εξέδωσαν σχετική «θανατηφόρα» ειδοποίηση, «Kill Notice», ενημερώνοντας τους συνδρομητές τους πως η χαμογελαστή φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας αποσύρεται γιατί αποτελεί προϊόν επεξεργασίας.

Η Κέιτ Μίντλετον ζήτησε συγγνώμη αλλά η απολογία της δεν στάθηκε αρκετή και όχι άδικα, αφού η φωτογραφία είχε προφανή σκοπό να κλείσει τα στόματα αλλά, τελικά, το μόνο που κατάφερε ήταν να τα κάνει να... μιλήσουν ακόμη περισσότερο. Μετετράπη δηλαδή από ένα προϊόν δημοσίων σχέσεων, σε φιάσκο του Μπάκινχαμ, καθώς το παλάτι έχασε τελείως την αξιοπιστία του και, συνάμα, απέτυχε να αποδείξει αυτό που είχε πει κάποτε η βασίλισσα Ελισάβετ ότι, δηλαδή, «τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πρέπει να φαίνονται για να γίνονται πιστευτά».

Στην εποχή όμως των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, του ΑΙ και των deepfakes ίσως χρειάζεται κάτι περισσότερο αφού το φαίνεσθαι μπορεί εύκολα πλέον να καθοριστεί μέσω της τεχνολογίας αλλά το είναι εξακολουθεί να παραμένει υπόθεση της αλήθειας.

