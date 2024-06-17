Η Γαλλία χάνει τον τίτλο του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ευρώπης μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών

Η πολιτική αναταραχή που έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές είχε ως συνέπεια να χάσει η χώρα τον τίτλο της μεγαλύτερης χρηματιστηριακή αγοράς, δύο μόλις χρόνια αφότου είχε «κλέψει» τον τίτλο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το Bloomberg.

Η κίνηση του Μακρόν πυροδότησε μια πτώση που εξανέμισε περίπου 258 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των γαλλικών επιχειρήσεων την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της χώρας έχουν πλέον συνολική αξία περίπου 3,13 τρισ. δολαρίων, χάνοντας οριακά από το Ηνωμένο Βασίλειο με 3,18 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

