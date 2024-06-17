Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ρεπορτάζ του BBC κατηγορεί το ελληνικό λιμενικό για παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών οι οποίες έχουν προκαλέσει το θάνατο άνω των 40 ανθρώπων, σε 15 διαφορετικά περιστατικά στο διάστημα Μαΐου 2020 έως το 2023.

Οι κατηγορίες, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, προκύπτουν μετά από ανάλυση βίντεο και από αυτόπτες μάρτυρες, που καταγγέλλουν ακόμη και ότι μέλη του λιμενικού έριξαν εσκεμμένα ανθρώπους στη θάλασσα, σε μία περίπτωση με τα χέρια δεμένα, με σκοπό να πνιγούν.

Οι λεπτομέρειες συνοψίζονται σε δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του BBC το οποίο προαναγγέλει την προβολή σχετικής τηλεοπτικής εκπομπής το βράδυ της Δευτέρας στο BBC Two.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το ελληνικό λιμενικό απορρίπτει σθεναρά όλες τις κατηγορίες περί παράνομων ενεργειών.

Προβάλλεται πάντως απόσπασμα από το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που δείχνει πρώην ανώτερο αξιωματικό του λιμενικού να παραδέχεται χωρίς να γνωρίζει πως το μικρόφωνό του είναι ανοιχτό πως ήταν «ξεκάθαρα παράνομο» αυτό που περιεχόταν σε βίντεο που του είχε δείξει η παραγωγή, δηλαδή η επιβίβαση από ελληνικό νησί σε σκάφος του λιμενικού ομάδας μεταναστών, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Η ομάδα αυτή φέρεται στη συνέχεια να εγκαταλείφθηκε σε λέμβο.

