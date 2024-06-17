Για τις 20 Ιανουαρίου 2025 αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021.

Η αναβολή, δεύτερη που δίνεται στην εκδίκαση της υπόθεσης, δόθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Παρόντες στο δικαστήριο ήταν η σύζυγος και τα παιδιά, καθώς και ο αδελφός του πρώην υπουργού, οι οποίοι δια των συνηγόρων τους επανέλαβαν τη δήλωση παράστασης Υποστήριξης της Κατηγορίας.

Οι οικείοι του θύματος ζήτησαν από το δικαστήριο να προχωρήσει σε διακοπή και όχι αναβολή της δίκης.

Στη συνέχεια ζήτησαν να δοθεί κατά την αναβολή μία συντομότερη δικάσιμος, καθώς όπως ανέφερε η εκ των συνηγόρων τους, Ζωή Κωνσταντοπούλου στις 24/1/2025 συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία «και η συγκεκριμένη δίκη θα έπρεπε να έχει προσδιοριστεί εντός συντομότερου χρόνου».

Η συνήγορος αναφέρθηκε σε μία «πολλαπλώς προβληματική και επιλήψιμη χωρίς προηγούμενο στα δικαστικά χρονικά αποφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων», για τους οποίους τόνισε πως «απολαμβάνουν σκανδαλώδη μεταχείριση στη Χαλκίδα».

Στην αίθουσα σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε συγγενείς των δύο κατηγορουμένων με συνηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια του πρώην υπουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στον Σήφη Βαλυράκη που είχε βγει με το σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο ψαράδες που ήταν στο αλιευτικό τους. Το περιστατικό φέρεται να κλιμακώθηκε από την πλευρά των κατηγορουμένων που, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, ενήργησαν με κοινή δράση με στόχο την εξουδετέρωση του θύματος.

«Προσεγγίσατε τον Ιωσήφ Βαλυράκη, ο οποίος κινούνταν με το σκάφος του "ΜΙΝΑ" και, αφού παρεμποδίσατε την πορεία ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα», αναφέρεται στην δικογραφία στην οποία τονίζεται επίσης για τους δύο ψαράδες πως «θέλοντας δε να συγκαλύψουν την πράξη τους, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν.. από το σημείο, εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

