Σωτηροπούλου-Μαραβέγιας: Δαμάζοντας τα κύματα στον Ατλαντικό

Λατρεύουν τα ταξίδια η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας και νιώθουν αφάνταστα τυχεροί που μπορούν να συνδυάσουν αυτή τους την αγάπη με τη δουλειά τους.

Κι αυτό γιατί κυρίως η Τόνια Σωτηροπούλου ως influencer –εκτός από ηθοποιός- πολύ συχνά καλείται από μεγάλες εταιρίες σε διάφορους προορισμούς σε ιδιαίτερα press trips που γίνονται για την προώθηση ενεργειών και προϊόντων.

Μετά τις Κάννες, όπου το ζευγάρι έμεινε κατά τη διάρκεια όλου του Φεστιβάλ –έχοντας διαφορετικές προσκλήσεις που τους κράτησαν εκεί πάνω από μία εβδομάδα- τώρα ξαναβρέθηκαν στη Γαλλία αλλά σε μια πιο περιπετειώδη αποστολή.

Πασίγνωστη και πανάκριβη ωρολογοποιία τους κάλεσε να πάρουν μέρος σε ένα event Surfing στα κύματα του Ατλαντικού. Κι όχι μόνο πήγαν αλλά δοκίμασαν και τις δυνάμεις τους με τις σανίδες τρολάροντας φυσικά τον εαυτό τους για τις ικανότητες που δεν είχαν.

Σίγουρα πάντως γέλασαν πολύ και πέρασαν καλά παρά το γεγονός ότι στο νοτιοδυτικό Biarritz της Γαλλίας, γνωστός και δημοφιλής προορισμός για τους surfers μόνο καλοκαίρι δεν είδαν.

