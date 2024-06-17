Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Άναψε φωτιές με αυτή την εμφάνιση στην Κατερίνη

Tις συμπαθείς δεν τις συμπαθείς, δεν μπορείς να μην παραδεχτείς ότι και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι γυναικάρες.

Ωραίες και σύμφωνα με όλες τις φήμες και ελεύθερες. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου από την εποχή που χώρισε από τον Στάθη Σχίζα δεν έχει δει το όνομά της να συνδέεται με κανέναν τουλάχιστον που να έγινε γνωστό, ενώ η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες μόλις χώρισε από τον εδώ και χρόνια σύντροφό της Κώστα Πηλαδάκη.

Άλλο ένα ζευγάρι που πήγαινε για γάμο από πέρυσι, το ανέβαλαν και τελικά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θα τον κάνουν και ποτέ. Σύμφωνα με ότι έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής οι δυο τους χώρισαν ήρεμα – ζουν μάλιστα ακόμα κάτω από την ίδια στέγη- καθώς συνειδητοποίησαν πως έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Μόλις λίγες μέρες μάλιστα πριν μαθευτεί ο χωρισμός, έπιναν ποτάκια μαζί με το φημολογούμενο ζευγάρι Γιώργος Λιάγκας- Μαρία Αντωνά και τους κολλητούς τους Λεάννα Μάρκογλου και Πάνο Καλίδη.

Πάμε γι’ άλλα όμως τώρα και η Ναυσικά παρέα με την Αλεξάνδρα, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τον Χάρη Σιανίδη βρέθηκαν στην Κατερίνη για να ευχηθούν τα καλορίζικα στο νέο μαγαζί των φίλων τους Γιώργου Ματσίλα και Ηλία Κωστόπουλου.

Η Ναυσικά με ένα λευκό αποκαλυπτικό deux pieces με crop top, καλύτερη από ποτέ και η Αλεξάνδρα με ένα floral pencil μαύρο φόρεμα τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.