Μία νόστιμη χρονιά, παρέα με τον απολαυστικό Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι.

360 διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να ετοιμάσουν προσεγμένα πιάτα και να εντυπωσιάσουν τον σεφ του παιχνιδιού.

170.000 ευρώ κέρδισαν τα νικητήρια πιάτα και 10.000 ευρώ δόθηκαν σε φιλανθρωπικό σκοπό στα special εορταστικά επεισόδια.

Τραγούδι, χορός, παίκτες με απίστευτο κέφι και μοναδικές ατάκες από τον Μάρκο και τον Έκτορα έκαναν τα μεσημέρια μας άκρως… «χορταστικά»!

Στο τελευταίο επεισόδιο της φετινής χρονιάς, δύο από τα καλύτερα ζευγάρια της σεζόν δίνουν τη μαγειρική τους μάχη για να αναδειχτούν οι «πρωταθλητές» της κουζίνας της Μαμάς. Ποιο ζευγάρι θα είναι αυτό;

Η Έλλη και η Κατερίνα, παρά τα εμπόδια και τις ατυχίες, κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να βρεθούν και πάλι στην κουζίνα για έβδομη φορά. Η Κατερίνα παίρνει θέση πίσω από τον πάγκο και, αφού ρίξει ατελείωτο τρέξιμο για να μαζέψει τα υλικά, αρχίζει να μαγειρεύει «γεμιστά κεφτεδάκια με φέτα σε σάλτσα ντομάτας και καβουρδιστό ρύζι». Το άγχος χτυπάει κόκκινο, όμως συνεχίζουν ακάθεκτες με σκοπό τη νίκη!

Απέναντί τους έρχονται η Αλεξάνδρα και η αδερφή της, η Εβελίνα. Η Εβελίνα, πριν μαγειρέψει, λέει απαραίτητα ένα τραγούδι στον Μάρκο και τον αφήνει... άναυδο. Η Αλεξάνδρα δίνει οδηγίες για «λεμονάτο κοπανάκι κατσαρόλας με πατάτες και σαλάτα με σύκο». Όπως όλα δείχνουν όμως, οι παρασκευές δεν πάνε όπως ακριβώς τις υπολόγιζαν. Θα καταφέρουν να σώσουν το πιάτο τους και να αντιστρέψουν την κατάσταση, παρά τις προβλέψεις;

Έλλη και Κατερίνα, Αλεξάνδρα και Εβελίνα διεκδικούν τη νίκη στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ωστόσο, οι απολαυστικές μαγειρικές αναμετρήσεις δίνουν ραντεβού την επόμενη σεζόν με περισσότερο κέφι και περισσότερη νοστιμιά!

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/





Πηγή: skai.gr

