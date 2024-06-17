Ισραήλ: Διαλύθηκε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο

Διαλύθηκε το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο στο Ισραήλ, όπως ενημέρωσε την κυβέρνηση πριν λίγο ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τους υπουργούς της κυβέρνησής του ότι το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο διαλύθηκε, μετά το αίτημα του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, να συμμετάσχει σε αυτό, όπως γράφει η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, δεν θα σχηματιστεί νέο υπουργικό πολεμικό συμβούλιο από τους ηγέτες των κομμάτων του συνασπισμού, ιδέα που είχαν προηγουμένως προτείνει ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

«Το πολεμικό συμβούλιο δημιουργήθηκε μετά από τη συμφωνία συνασπισμού με τον Γκαντς, κατόπιν αιτήματός του. Αφού έφυγε ο Γκαντς, - δεν χρειάζεται πλέον συμβούλιο» δήλωσε ο Νετανιάχου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μία κίνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στο υπουργικό συμβούλιο πολέμου τους Σμότριχ και Μπεν-Γκβιρ, θα οδηγούσε σε αύξηση των εντάσεων με διεθνείς εταίρους, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πλέον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα μεταβιβάζει ορισμένα από τα θέματα στο υπουργικό συμβούλιο πολιτικής ασφάλειας ενώ θα συνεχίσει να λαμβάνει τις ευαίσθητες αποφάσεις μέσω ενός μικρότερου συμβουλευτικού σχήματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα παραιτήθηκε από το πολεμικό συμβούλιο και την κυβέρνηση ο σύμμαχος μέχρι πρότινος του Νετανιάχου, Μπένι Γκαντς, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Εθνική Ενότητα, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην διευρυμένη κυβέρνηση που σχηματίσθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Ως υπουργός, ηγέτης κόμματος και σύμμαχος πρώτης γραμμής στο συνασπισμό, απαιτώ να συμπεριληφθώ στο πολεμικό συμβούλιο για να συμμετάσχω στην πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ στον λογαριασμό του στο Telegram, μετά την παραίτηση του Γκαντς.

