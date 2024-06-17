Οριακή άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.407,85 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+1,72%), της Motor Oil (+1,15%), της Coca Cola HBC (+0,89%) και της Lamda (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,85%), της Eurobank (-0,68%) και της Alpha Bank (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 10 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +7,56% και Ίλυδα +5,18%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Λούλη -2,62% και Λανακάμ -2,11%.

