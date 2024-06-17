Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Στις 1.407,85 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με οριακή άνοδο 0,07%

Μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών

Χρηματιστήριο

Οριακή άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή πτώση της Παρασκευής, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.407,85 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 7,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+1,72%), της Motor Oil (+1,15%), της Coca Cola HBC (+0,89%) και της Lamda (+0,77%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,85%), της Eurobank (-0,68%) και της Alpha Bank (-0,45%).

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 10 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +7,56% και Ίλυδα +5,18%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Λούλη -2,62% και Λανακάμ -2,11%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χρηματιστήριο Αθηνών
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark