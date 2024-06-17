Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τράπεζες να ανακτούν μέρος των απωλειών που σημείωσαν την περασμένη εβδομάδα.

Στις 10:09 ώρα Ελλάδας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4%.

Ο υποδείκτης των μετοχών τεχνολογίας ήταν αυτός με τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άλμα 1,2%, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες ενισχύθηκαν άνω του 1%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις την περασμένη εβδομάδα όταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά την ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,6% στην αρχή της συνεδρίασης ύστερα από πτώση άνω του 6% την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.