Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν κατολισθήσεις στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

❗🌧🌊🇨🇳 - Southern China's weather woes continue as Fujian province battles the wrath of torrential rain and devastating floods.



Over the weekend, the province was dealt a triple whammy as three major rivers decided to break free from their banks, causing chaos and destruction.… pic.twitter.com/UvhXRggrT8 June 16, 2024

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην κομητεία Γουπίνγκ προκάλεσαν από χθες, Κυριακή, την κατάρρευση 378 σπιτιών και ώθησαν τις αρχές να ανταποκριθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών.

China 🇨🇳 “| O sul da #China foi atingido por uma tempestade em grande escala.



Três grandes rios na província de Fujian foram inundados ao mesmo tempo. Longyan quebrou o recorde histórico com 411 mm de chuva em 12 horas.” #rain



pic.twitter.com/hMG9eSuJqe — ‎💎 אמת - 3️⃣6️⃣9️⃣🌐 🍀 - True (@YAUH07) June 16, 2024

Η μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας Φουτζιάν χαρακτήρισε τις καταιγίδες "ακραία γεγονότα", μετέδωσε επίσης το CCTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

