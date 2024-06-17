Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κίνα: 4 νεκροί σε κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην Φουτζιάν (Βίντεο)

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην κομητεία Γουπίνγκ προκάλεσαν από χθες, Κυριακή, την κατάρρευση 378 σπιτιών και ώθησαν τις αρχές να ανταποκριθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών

Κίνα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 αγνοούνται μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν κατολισθήσεις στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην κομητεία Γουπίνγκ προκάλεσαν από χθες, Κυριακή, την κατάρρευση 378 σπιτιών και ώθησαν τις αρχές να ανταποκριθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας Φουτζιάν χαρακτήρισε τις καταιγίδες "ακραία γεγονότα", μετέδωσε επίσης το CCTV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνα Νεκροί κατολισθήσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark