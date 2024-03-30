Καθολικό Πάσχα: Xωρίς τον Πάππα Φραγκίσκο η «Οδός του Μαρτυρίου» στο Κολοσσαίο

Το Πάσχα ετοιμάζονται να γιορτάσουν αύριο οι Καθολικοί σε όλο τον κόσμο.

Στην Ιταλία, χωρίς τον Πάππα Φραγκίσκο έγινε η τελετή της "Οδού του Μαρτυρίου", στο Κολοσσαίο, σε μία αλλαγή προγράμματος της τελευταίας στιγμής, που αποδίδεται σε σύσταση των γιατρών του.

Χιλιάδες πιστοί πλημμυρίζουν το Κολοσσαίο για τη θεία λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής... Συμμετέχουν ευλαβικά στην τελετή της Οδού του Μαρτυρίου... Απών ο 87χρονος Πάπας Φραγκίσκος, καθώς την τελευταία στιγμή το ιατρικό επιτελείο του Βατικανού του συνέστησαν να αναπαυθεί για να χοροστατήσει στην Αναστάσιμη λειτουργία.

Σε κλίμα κατάνυξης και βαθιάς πίστης, ο Πατριάρχης Λατίνων της Ιερουσαλήμ, Πιεραμπατίστα Πιτσαμπάλα χοροστατεί στην Πασχαλινή Αγριπνία των Καθολικών... στον γεμάτο από πιστούς ναό της Αναστάσεως.

Δεκάδες πιστοί συμμετέχουν στη θεία λειτουργία και στην πόλη της Γάζας. Στο ναό της Αγίας Οικογένειας έχουν βρει καταφύγιο περίπου 600 χριστιανοί εγκλωβισμένοι στον παλαιστιανιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου.

Αλυσοδεμένοι και φορώντας τις παραδοσιακές μυτερές κουκούλες δεκάδες καθολικοί συμμετείχαν στην πομπή της Μεγάλης Παρασκευής στον Ισημερινό, όπως προστάζει το έθιμο.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βραζιλία σε δεκάδες πόλεις γίνονται αναπαραστάσεις των Παθών του Ιησού.

Στο Σικάγο άνδρας βαδίζει κρατώντας στους ώμους του έναν γιγάντιο σταυρό... Γύρω τον χλευάζουν ως Ρωμαίοι στρατιώτες.

Στο Καράκας ο Χριστός βασανίζεται και λοιδορείται λίγο πριν οδηγηθεί στη Σταύρωση.

Οι σκληρές αναπαραστάσεις του θείου δράματος, μπορεί να μη βρίσκουν σύμφωνη τη θρησκευτική ηγεσία, συγκεντρώνουν όμως το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών.

Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν το Ευαγγέλιο και η εμπειρία της συμμετοχής σε αυτή την αναπαράσταση ζωντανεύει το Ευαγγέλιο.

Στη Χιλή εκατοντάδες Καθολικοί παρακολουθούν την τελετή της οδού του μαρτυρίου, και καθένας έχει το δικό του ρόλο.

Καλλιτέχνες από τη Βολιβία και την Αργεντινή συγκεντρώθηκαν στην έρημο των Βολιβιανών Άνδεων για να φιλοτεχνήσουν τα Πάθη του Χριστού και εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη στην άμμο.

Περισσότεροι από 15.000 πιστοί από 60 διαφορετικές χριστιανικές ομάδες συμμετείχαν σε παραδοσιακή πομπή στην Σεούλ κουβαλώντας μεγάλους ξύλινους σταυρούς.



Πηγή: skai.gr

