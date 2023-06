Καταστροφή άνευ προηγουμένου στον Καναδά: Στάχτη 60 εκατομμύρια στρέμματα από τον Ιανουάριο

Εξήντα εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από τον Ιανουάριο στον Καναδά, επιφάνεια 18 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, που απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση για επαγρύπνηση λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα σε όλη τη χώρα.

«Οι Καναδοί είναι αντιμέτωποι με χωρίς προηγούμενο συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και το πιο ανησυχητικό είναι πως η κορύφωση της περιόδου δεν θα έρθει πιθανόν παρά σε εβδομάδες ακόμη», τόνισε ο Ζαν-Ιβ Ντικλό, ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κατάσταση «έχει αληθινή επίπτωση στη σωματική και ψυχική μας υγεία», πρόσθεσε.

Canada is experiencing the worst wildfire season ever. More than 16,000 people had to leave their homes in recent weeks and 5.4 hectares have been burned so far. Are we in a climate emergency now? #candawildfire #wildfire #climateemergency #newyork pic.twitter.com/ltNWqIFud9

Συνολικά, 423 πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη χώρα, οι μισές εκ των οποίων χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, κι αυτό αφορά τόσο το ανατολικό, όσο και το δυτικό τμήμα της χώρας, διευκρίνισε. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους φέτος εξαιτίας των πυρκαγιών.

«Ανεξαρτήτως του πού ζείτε στον Καναδά, ο καπνός μπορεί να σας προκαλέσει δυσφορία», πλειοδότησε η Τερίσα Ταμ, διευθύντρια της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Καναδά.

Η κυρία Ταμ προειδοποίησε εναντίον των πολλών ρυπαντικών στοιχείων, ειδικά των μικροσωματιδίων στον καπνό, που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία.

#CanadaWildfires update:



All EU emergency teams are now fully operational in 3 different locations in Québec.



Firefighters from 🇫🇷, 🇪🇸 and 🇵🇹 are currently working on securing villages and settlements, as well as saving the burning forest.



To all of them we say, thank you! 🙏 pic.twitter.com/da5J02zJgE