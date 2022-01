Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν η γέφυρα στο Πίτσμπουργκ, που είχε καλυφθεί από τα χιόνια, γκρεμίστηκε σε μια δασωμένη ρεματιά, γύρω στις 6 το πρωί. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε διαρροή αερίου στην περιοχή, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Λόγω της διαρροής, οικογένειες που μένουν σε κοντινή απόσταση αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

«Ακουγόταν σαν εκχιονιστήρας» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KDKA, χαρακτηρίζοντας «φοβερή σύμπτωση» την κατάρρευση της γέφυρας την ημέρα που στην πόλη αναμένεται ο πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν αναμένεται να εκφωνήσει μια ομιλία με επίκεντρο το σχέδιό του για την ενίσχυση των υποδομών στις ΗΠΑ.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οδηγούς και οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα λεωφορείο, να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9

Ο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την καταστροφή και εξέφρασε ευχαριστίες στους διασώστες που κινητοποιήθηκαν αμέσως, σύμφωνα με την Τζεν Ψάκι, την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμά του πάντως δεν θα τροποποιηθεί.

Η γέφυρα, κοντά στο Φρικ Παρκ του Πίτσμπουργκ, είχε περάσει από επιθεώρηση τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εντ Γκέινι.

UPDATE 3:



PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIW pic.twitter.com/OEHkAPJy6N