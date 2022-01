Μια γέφυρα κατέρρευσε στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια λίγες ώρες προτού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μιλήσει για τις υποδομές στην πόλη.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής Ντάριλ Τζόουνς είπε ότι υπήρξαν δέκα μικροτραυματισμοί και ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είπε, επίσης, ότι κάποιοι από τους τραυματισμούς προκλήθηκαν από «γλιστρήματα και πτώσεις», αλλά ότι όλοι είναι καλά.

Η Δημόσια Ασφάλεια του Πίτσμπουργκ είπε ότι μια γραμμή φυσικού αερίου κόπηκε.

Όπως ανέφερε η Independent, μια «επιβεβαιωμένη κατάρρευση γέφυρας» συνέβη γύρω στις 6.50 π.μ. Μια φωτογραφία από την περιοχή δείχνει τουλάχιστον πέντε οχήματα στη γέφυρα που κατέρρευσε, συμπεριλαμβανομένου ενός λεωφορείου.

Στο λεωφορείο επέβαιναν δύο άτομα, ο οδηγός και ένας επιβάτης.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9

Η Δημόσια Ασφάλεια του Πίτσμπουργκ είπε στους κατοίκους να «αποφύγουν» την περιοχή «αν είναι δυνατόν».

UPDATE 3:



PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIW pic.twitter.com/OEHkAPJy6N