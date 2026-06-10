Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε στο Fox News την Τετάρτη ότι βρίσκεται «κοντά» στο να δώσει εντολή στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη «άργησε υπερβολικά» να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε επίσης ότι ενδέχεται να συνεχίσει τη δράση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ένα αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο Apache συνετρίβη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, όταν ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σφηνώθηκε ανάμεσα στους δύο πιλότους. Όπως είπε, το περιστατικό αυτό πυροδότησε την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή.

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Και νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υιοθετήσει επιθετική ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη, μετά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα.

Μεταβάλλοντας τη στάση που τηρούσε έως και μία ημέρα νωρίτερα, όταν υποστήριζε ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε λίγες ημέρες, ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν «θα πληρώσει το τίμημα», επειδή «άργησε υπερβολικά να διαπραγματευτεί μια συμφωνία».

«Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Άργησαν πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος δεν διευκρίνισε τι ακριβώς εννοεί με τον όρο «τίμημα». Η ανάρτησή του έρχεται μετά το νέο κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν την Τρίτη, έπειτα από τη συντριβή του ελικοπτέρου Apache του αμερικανικού στρατού κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του «δεν θα αφήσει καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη», υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί «ήττες στο πεδίο της μάχης».

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (CENTCOM), στόχος των αμερικανικών πληγμάτων έγιναν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμοί ελέγχου και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον 21 στόχων σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, μεταξύ των οποίων βάσεις στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι αναχαίτισε επίσης επίθεση που κατευθυνόταν προς το έδαφός του.





Πηγή: skai.gr

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