Σήμερα το πρωί, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης στο Βατικανό, ο ποντίφικας άρχισε να διαβάζει την ομιλία του, αλλά έπειτα από λίγο ζήτησε να συνεχίσει συνεργάτης του. Είχε συμβεί το ίδιο και την περασμένη Κυριακή, πάντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. "Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαι καλά", είπε σήμερα ο Φραγκίσκος.

Τα σχετικό πρόβλημα υγείας προέκυψε πριν από μία εβδομάδα και για προληπτικούς λόγους ο πάπας αποφάσισε να διακόψει -προσωρινά- τις επίσημες συναντήσεις του στην βιβλιοθήκη του Βατικανού και να αρχίσει να υποδέχεται τους συνομιλητές του στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, πάντα στην Αγία Έδρα, όπου διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι και θεωρούν ότι τις επόμενες ημέρες η υγεία του 88χρονου Φραγκίσκου θα αποκατασταθεί πλήρως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

