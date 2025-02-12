Αυξάνονται οι ανησυχίες για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ (και τις ΗΠΑ) να έχει δώσει προθεσμία μέχρι το Σάββατο στη Χαμάς για να απελευθερώσει κι άλλους ομήρους, αλλιώς θα ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακα: «θα επιστρέψει στις σκληρές μάχες μέχρι την τελική ήττα της» όπως διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει πιστή στη συμφωνία αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι την παραβιάζει.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εφέδρους καθώς ετοιμάζεται για πιθανή επανέναρξη των συγκρούσεων στη Γάζα.

Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα του κράτους του Ισραήλ στο Χ, δημοσίευσε σήμερα μία φωτογραφία των 3 εμφανώς αδυνατισμένων και ταλαιπωρημένων ομήρων που απελευθερώθηκαν την Κυριακή, γράφοντας στη λεζάντα: «Δείτε τι τους έκαναν. Η Χαμάς δεν επιτρέπεται να υπάρχει».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι έδωσε εντολή στους IDF να συγκεντρώσουν εκ νέου δυνάμεις εντός και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον στρατό να ανακοινώνει λίγο αργότερα ότι αναπτύσσει επιπλέον στρατεύματα στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, επιστρατεύοντας μεταξύ άλλων και εφέδρους.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στον θύλακα με στόχο δύο ανθρώπους που προσπαθούσαν να ανακτήσουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που βρίσκεται δίπλα στο νότιο Ισραήλ.

Δεν είναι ξεκάθαρο εάν το σημερινό χτύπημα είναι το πρώτο που εξαπολύει ο στρατός στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 19 Ιανουαρίου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε ανταλλαγές Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα με Παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο Ισραήλ, 73 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, από τους οποίους τουλάχιστον 35 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος εργάζονται για να διασώσουν την κατάπαυση του πυρός

Μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο καταβάλλουν σήμερα προσπάθειες για να διασώσουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε παλαιστινιακή πηγή.

Το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα απείλησε προχθές, Δευτέρα, να αναβάλει την απελευθέρωση ομήρων κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του «την κόλαση» στη Χαμάς, αν δεν απελευθερώσει «όλους τους ομήρους» που κρατούνται στη Γάζα πριν «από τις 12 η ώρα» του Σαββάτου.

«Μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου βρίσκονται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά (...) Εργάζονται εντατικά για να επιλυθεί η κρίση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

