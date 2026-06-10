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Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν: «Ο αντισημίτης τύραννος δεν μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής»

«Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός - «Καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό»

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Νετανιάχου

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «αντισημίτη τύραννο» και κατηγορώντας τον ότι «διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων», στηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους.

«Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις -τις οποίες χαρακτήρισε «τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο»- θα συνεχίσουν να επιχειρούν «με ισχύ» κατά του Ιράν και των συμμάχων του, που, όπως είπε, απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
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