Σε ισχύ για ακόμη έξι μήνες παραμένουν οι έλεγχοι σε όλα τα εξωτερικά σύνορα της Γερμανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης.

«Σήμερα διατάξαμε εκ νέου προσωρινούς ελέγχους σε όλα τα γερμανικά εξωτερικά σύνορα και ενημερώσαμε σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραμένουμε συνεπείς στον αγώνα κατά της παράτυπης μετανάστευσης», δήλωσε ο κ. Σολτς μετά την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και πρόσθεσε ότι «με τους συνοριακούς ελέγχους ουσιαστικά απωθούμε την παράτυπη μετανάστευση». Έκανε μάλιστα λόγο για 47.000 απορρίψεις, οι οποίες έχουν γίνει στα σύνορα από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024, οπότε και τέθηκαν σε ισχύ οι έλεγχοι, για αιτήσεις ασύλου κατά 1/3 λιγότερες από ό,τι το 2023 και για σύλληψη 1.900 λαθρεμπόρων και λαθροδιακινητών.

Αναφερόμενη πάντως στην μεταναστευτική πολιτική που υποστηρίζει ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε ότι «δεν είμαστε τόσο μακριά» και διέκρινε ομοιότητες μεταξύ των προγραμμάτων των δύο κομμάτων. «Στόχος είναι να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση και από αυτή την άποψη είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με το CDU», δήλωσε η κυρία Φέζερ, σε συνέντευξή της στο περιοδικό Politico και συμφώνησε επίσης με τον κ. Μερτς ότι το σύστημα του Δουβλίνου δεν είναι πλέον λειτουργικό.

Η Νάνσι Φέζερ εισηγήθηκε ακόμη ένα είδους «συμφώνου του πολιτικού κέντρου» για την μεταναστευτική πολιτική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε να βρεθεί κοινός τόπος για συνεργασία με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

