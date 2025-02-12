Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι δεν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ εάν η ατζέντα περιλαμβάνει το σχέδιό του να εκτοπίσει Παλαιστίνιους από τη Γάζα, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας.

Σε συνομιλία που είχαν Τραμπ και Σίσι την 1η Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στον Αιγύπτιο ομόλογό του να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ανέφερε η αιγυπτιακή προεδρία. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για οποιαδήποτε τέτοια επίσκεψη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Αίγυπτος συνεργάζεται με την Ιορδανία για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Jafar Hassan, ο οποίος υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπιστούν από τη Γάζα.

Το «όραμα» της Αιγύπτου για τη Γάζα

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα «ολοκληρωμένο όραμα» για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η Αίγυπτος εξέφρασε τη «φιλοδοξία» της να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «για την επίτευξη συνολικής και δίκαιης ειρήνης στην περιοχή, επιτυγχάνοντας μια δίκαιη διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος που λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των λαών της περιοχής».

Σε δήλωση που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, η Αίγυπτος λέει ότι τα σχέδιά της θα παρουσιάσουν ένα «ολοκληρωμένο όραμα» για την επιβίωση των Παλαιστινίων που «συνάδει με τα νόμιμα δικαιώματα».

Η δήλωση συνέχισε λέγοντας ότι οποιοδήποτε όραμα, ή σχέδιο, για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στην περιοχή θα πρέπει να «αποφύγει να διακυβεύσει τα κέρδη της ειρήνης».

Χθες, κατά τη συνάντηση που είχε ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ιορδανία θα δεχτεί 2.000 άρρωστα παιδιά από τη Γάζα πριν από τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε χθες ότι μπορεί να σταματήσει τη βοήθεια προς το Αμμάν και το Κάιρο εάν δεν δεχτούν Παλαιστίνιους.

