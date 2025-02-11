Τελεσίγραφο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Χαμάς μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Αν η Χαμάς δεν επιστρέψει τους ομήρους μας μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι η εκεχειρία τελειώνει, και ο ισραηλινός στρατός θα επιστρέψει στις σκληρές μάχες μέχρι την τελική ήττα της διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας «υιοθέτησε εν μέρει» την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς μέχρι το Σάββατο, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Ynet.

«Βασιζόμαστε στο τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Χαμάς», είπε ο αξιωματούχος.



«Υπάρχει λόγος που ο Νετανιάχου δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό ομήρων για απελευθέρωση μέχρι το Σάββατο στο διάγγελμά του» τόνισε ο αξιωματούχος.

Παίρνει θέσεις στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός

Μετά από μια νέα αξιολόγηση, ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ενισχύει περαιτέρω τις δυνάμεις στη Νότια Διοίκηση, αφότου η Χαμάς είπε ότι θα αναβάλει την απελευθέρωση των ομήρων.



Ο στρατός περιγράφει την ενίσχυση των στρατευμάτων ως «εκτεταμένη» και λέει ότι περιλαμβάνει την κλήση εφέδρων.



«Η ενίσχυση των στρατευμάτων και η κινητοποίηση εφέδρων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για διάφορα σενάρια», αναφέρουν οι IDF.



Ο στρατός αύξησε το επίπεδο συναγερμού του χθες στη Νότια Διοίκηση, προβλέποντας μια πιθανή επιστροφή στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, εάν καταρρεύσει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.



אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים - הפסקת האש תיפסק, וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס pic.twitter.com/4Cx30kHGvN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2025

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διέταξε τη διοίκηση των IDF να ενισχύσει τις δυνάμεις της μέσα και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας. Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Νετανιάχου διέταξε επίσης τη διοίκηση «να προετοιμαστούν για κάθε σενάριο εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους μας αυτό το Σάββατο».

Δεν νομίζω ότι η Χαμάς θα προλάβει την προθεσμία του Σαββάτου για την απελευθέρωση των ομήρων τόνισε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους αυτό το Σάββατο, διαφορετικά «θα ξεσπάσει κόλαση» στη Γάζα. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

🚨 PRESIDENT TRUMP: "If all of the hostages are not returned by Saturday at 12 o'clock, I would say cancel it and all bets are off... All of them. Not in drips and drabs." pic.twitter.com/MozJATMKRy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 10, 2025



Αρχικά, η Χαμάς έπρεπε να απελευθερώσει μόνο 3 ομήρους αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ανέβαλε την απόφασή της μέχρι νεωτέρας, καταγγέλλοντας παραβιάσεις της συμφωνίας από πλευράς Τελ Αβίβ.

Ακροδεξιά: Να «ανοίξουν οι πύλες της κόλασης εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους»

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» στη Χαμάς, εάν η τρομοκρατική ομάδα δεν συναινέσει στο αίτημα του Τραμπ να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι μέχρι το Σάββατο.

Σε δήλωσή του, ο ακροδεξιός υπουργός προτρέπει τον Νετανιάχου «να ενημερώσει κατηγορηματικά τη Χαμάς: Είτε όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν μέχρι το Σάββατο - όχι άλλες φάσεις, όχι άλλα παιχνίδια - είτε θα τούς ανοίξουμε τις πύλες της κόλασης».

Ο Μπέζαλελ Σμότριτς διεμήνυσε νωρίτεραα ότι το Ισραήλ έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ για μια πολιτική που συνδέει την προσάρτηση εδαφών της Γάζας κάθε φορά που Ισραηλινός όμηρος βλάπτεται. Μιλώντας στο Institute for Haredi Strategy and Policy ο Σμότριτς επανέλαβε την αντίθεσή του στην ένταξη των Χαρεντίμ (υπερορθόδοξοι Εβραίοι) στις IDF.



Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη), Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία, αποκαλεί την έλλειψη δέσμευσης του Ισραήλ στο αίτημα του Τραμπ «ντροπή».

«Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει στην κυβέρνηση το πράσινο φως να ρίξει φωτιά και κόλαση στη Γάζα, αν δεν απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι μας, και η κυβέρνηση προτιμά να συνεχίσει τον απερίσκεπτο δρόμο», έγραψε στο X.

