Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η επίθεση από έναν 30χρονο Σουδανό στο βόρειο Μπέλφαστ πυροδότησε ρατσιστικές επιθέσεις, πογκρόμ, φωτιές και δεκάδες επεισόδια.

Το μεταναστευτικό έχει γίνει «σημαία» των διαδηλώσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου το 97% του πληθυσμού είναι λευκοί σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Η περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας έχει ιστορικά εντάσεις μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών και συχνά σημειώνονται επεισόδια με ρατσιστικά κίνητρα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, σχεδόν το 97% του πληθυσμού της Β. Ιρλανδίας είναι λευκοί. Την ίδια ώρα, είναι γνωστό ότι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το μικρό κομμάτι γης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν πάντα η ιδανικότερη. Καθολικοί εναντίον Προτεσταντών ή, αλλιώς, ενωτικοί εναντίον αποσχιστών. Καθώς τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγες οι φορές που γίνονται επεισόδια με ρατσιστικά κίνητρα.



Η εικόνα, λοιπόν, ενός άνδρα από το Σουδάν να μαχαιρώνει, τη Δευτέρα το βράδυ, πολλές φορές έναν Βρετανό άνδρα στους δρόμους του βόρειου Μπέλφαστ έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να περάσει αναίμακτα.

«Έξω οι ξένοι» και στόχοι σπίτια μεταναστών

Φωτιά σε σπίτια μεταναστών, αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο έβαλαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν χθες, κυρίως στο Μπέλφαστ, ενώ κρατούσαν μπουκάλια και τούβλα στα χέρια. Δημοσιογράφος του BBC αναφέρει ότι φώναζαν παράλληλα «έξω οι ξένοι».



Ένας πάστορας από την περιοχή δήλωσε, μάλιστα, ότι στοχοποιήθηκαν σπίτια μαύρων κατοίκων, ενώ η ηγέτης του Σοσιαλδημοκρατικού και Εργατικού Κόμματος, Κλαίρ Χάνα, δήλωσε ότι ήταν ένα «πογκρόμ με φυλετικά κριτήρια».



Στα ανώτερα κλιμάκια, η πρωθυπουργός της Β. Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’ Νιλ, τόνισε ότι «οι ομάδες μασκοφόρων που διώχνουν τις οικογένειες έξω από τα σπίτια τους (…) είναι πράξεις δειλίας». Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Β. Ιρλανδίας, Τζον Μπάουτσερ, ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για ανεγκέφαλους που καταστρέφουν μόνο το δικό τους μέλλον» και θα συλληφθούν.



Η πυροσβεστική ανέφερε ότι δέχτηκε 256 τηλεφωνήματα σε διάστημα πέντε ωρών και επεξεργάστηκε 62 περιστατικά.

Στο στόχαστρο και ο Ίλον Μασκ

Επίσημοι φορείς, από βουλευτές μέχρι και εκπροσώπους της Εκκλησίας, ανέφεραν ότι πολλές οικογένειες έχουν τρομοκρατηθεί από τις αναρτήσεις των τελευταίων ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Άννα Τέρλεϊ, κατηγόρησε μάλιστα τον Ίλον Μασκ για τροφοδότηση των αναταραχών. Ο δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τις ακροδεξιές του απόψεις, είχε γράψει στην πλατφόρμα του Χ: «μόνο αν διαδηλώνετε ξανά και ξανά και δυνατά θα υπάρξει αλλαγή».

Η επόμενη ημέρα

Σήμερα το πρωί δόθηκε το όνομα του 30χρονου υπόπτου από το Σουδάν, Χαντί Αλοντίντ, ενώ το Ειρηνοδικείο του Μπέλφαστ τον έκρινε προφυλακιστέο για τέσσερις εβδομάδες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλές για δολοφονία ενός ακτινολόγου του NHS και κατοχή μαχαιριού. Παράλληλα, το θύμα, ένας άνδρας στα 40 του, έχασε το αριστερό του μάτι, ενώ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στον αυχένα και την πλάτη.



Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος ύποπτος πέρασε τα σύνορα το 2023, κάνοντας αίτηση ασύλου, και του δόθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2028.

Πηγή: Deutsche Welle

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