Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές κάνουν πορεία 140 χλμ για την τραγωδία του Νόβι Σαντ

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η πορεία των φοιτητών των Πανεπιστημίων του Βελιγραδίου και της Νις με προορισμό την πόλη Κραγκούγεβατς, στην κεντρική Σερβία, όπου στις 15 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση φοιτητών από ολόκληρη την χώρα όπως και αποκλεισμοί δρόμων, για την τραγωδία του Νόβι Σαντ.

Η πορεία πραγματοποιείται στη μνήμη των 15 θυμάτων από την πτώση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Οι φοιτητές όλων των δημόσιων πανεπιστημίων της Σερβίας διαδηλώνουν εδώ και τρεις μήνες με αίτημα, «ρίχνοντας» μάλιστα την κυβέρνηση, να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Το τσιμεντένιο γείσο του σταθμού κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου του 2024, τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης.

Οι φοιτητές ζητούν να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και διεκδικούν σεβασμό του Συντάγματος και του κράτους δικαίου.

Στις εκδηλώσεις της 15ης Φεβρουαρίου αναμένεται να συμμετάσχουν χιλιάδες κάτοικοι της πόλης, αλλά και πολίτες που θα φτάσουν από ολόκληρη τη χώρα.

Η παραίτηση του πρωθυπουργού Μίλος Βούτσεβιτς,στα τέλη Δεκεμβρίου, δεν δείχνει να ικανοποιεί τους διαδηλωτές, οι οποίοι κατεβαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους καταγγέλλοντας τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση της κυβέρνησης, με σύμβολο των διαδηλωτών τη ματωμένη παλάμη.

Το Κραγκούγιεβατς δεν επελέγη τυχαία ως τόπος συγκέντρωσης όλων των φοιτητών της Σερβίας στις 15 Φεβρουαρίου. Την ημερομηνία αυτή, το 1835, στο αυτόνομο, υπό οθωμανική κυριαρχία, πριγκιπάτο της Σερβίας ψηφίστηκε από την εθνοσυνέλευση το πρώτο Σύνταγμα που είναι γνωστό και ως «Σύνταγμα της Υπαπαντής» (Η Υπαπαντή του Κυρίου σύμφωνα με το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο εορτάζεται στις 15 Φεβρουαρίου). Στο Σύνταγμα εκείνο γινόταν σαφής διαχωρισμός των εξουσιών σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, κάτι που διεκδικούν και σήμερα οι φοιτητές στη Σερβία.

Είναι η δεύτερη φορά που οι φοιτητές πραγματοποιούν πορεία - η προηγούμενη φορά ήταν την 1η Φεβρουαρίου από το Βελιγράδι προς το Νόβι Σαντ στην επέτειο των τριών μηνών από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Τις κινητοποιήσεις των φοιτητών υποστηρίζουν οι καθηγητές τους, όπως επίσης και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γυμνασίων και λυκείων πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας. Σε απεργία βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα οι δικηγόροι ενώ τα θέατρα του Βελιγραδίου και άλλων μεγάλων πόλεων ανέστειλαν όλες τις παραστάσεις για εφτά ημέρες.

