Λιβύη: Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς από την καταιγίδα Daniel - Aγωνία για τους εγκλωβισμένους

Τον φόβο ότι οι νεκροί είναι εκατοντάδες από την καταιγίδα Daniel στην ανατολική πόλη Ντέρνα, εξέφρασε σήμερα ο πρωθυπουργός Οσάμα Χαμάντ της ανατολικής λιβυκής κυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα από τις καταστροφικές πλημμύρες, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό

Huge tornado caught on camera in Libya's Benghazi as a result of Storm Daniel pic.twitter.com/Ze2SDLRI8v — EHA News (@eha_news) September 11, 2023

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη ο πρωθυπουργός της ανατολικής λιβυκής κυβέρνησης είπε ότι οι πλημμύρες έχουν παρασύρει ολόκληρες γειτονιές στη Ντέρνα, η οποία έχει κηρυχθεί ως ζώνη καταστροφής.

Video posted by locals on social media last night shows heavy flooding in #Derna, a port city in eastern Libya.



Libya had declared a state of emergency for two days on the backdrop of unstable weather caused by Storm Daniel.



The #Libya Update pic.twitter.com/fa2gZ0p0GD — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 11, 2023

Η παράλληλη κυβέρνηση της Βεγγάζης κήρυξε την Ντέρνα τόπο φυσικής καταστροφής. Εκατοντάδες κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δυσπρόσιτες ζώνες, ενώ τα συνεργεία διάσωσης, με την υποστήριξη του στρατού, προσπαθούν να επιχειρήσουν στις πληγείσες περιοχές.

Η καταιγίδα έπληξε την ανατολική περιοχή της Λιβύης χθες το απόγευμα και κυρίως τις παραλιακές πόλεις Τζαμπάλ αλ-Αχνταρ και την Βεγγάζη όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας. Η περιοχή είχε ήδη πληγεί από κατακλυσμιαίες βροχές εδώ και μερικές ημέρες.

#BREAKING

From the streets of Shahat..



Medicane Daniel, a storm from the Mediterranean Sea, hits East Libya pic.twitter.com/GppGfSBaDP — Libya Review (@LibyaReview) September 11, 2023

Τέσσερα μεγάλα λιμάνια πετρελαίου στη Λιβύη, το Ras Lanuf, η Zueitina, η Brega και το Es Sidra, παρέμειναν κλειστά από το βράδυ του Σαββάτου για τρεις ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο μηχανικοί πετρελαίου.

Local residents in Battah village, 34 km northeast of Al Marj town, make a distress call to emergency teams over the flooding caused by Storm Daniel which continues to wreak havoc in eastern #Libya pic.twitter.com/FhnH7mkoA4 — The Libya Observer (@Lyobserver) September 10, 2023

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κλείνοντας σχολεία και καταστήματα και επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας.

⛈️ A major Mediterranean storm swept through eastern Libya on Sunday and Monday, killing at least 25 people and damaging homes and roads, medical sources said.pic.twitter.com/mBDPe7ZvXp — PiQ (@PriapusIQ) September 11, 2023

Τα Ηνωμένα Έθνη στη Λιβύη δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κακοκαιρία και ότι «θα παράσχουν επείγουσα βοήθεια για την υποστήριξη των προσπαθειών αντίδρασης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».



