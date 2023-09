Ιαπωνία: Τρεις νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο της Οκαγιάμα Κόσμος 19:06, 11.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά έπειτα από δύο ώρες