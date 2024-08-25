Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χτες τη νύχτα την Καππαδοκία στην κεντρική Τουρκία, κύριο χαρακτηριστικό της οποία ήταν οι καταρρακτώδεις βροχές.



Στo Κίρσεχιρ, ένας βοσκός έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από τα νερά.



Στην περιοχή Μπούνιαν της Καισάρειας αγνοείται η τύχη ενός ατόμου, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα και τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή διασώθηκαν από τα συνεργεία της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών AFAD.



Σοβαρές ζημίες σημειώθηκαν και στη Νεάπολη, ενώ μεγάλα κομμάτια βράχων που αποκολλήθηκαν από τους παγκοσμίως γνωστούς κάθετους βράχους στα Κόραμα προκάλεσαν ζημίες σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

📍Türkiye'nin turizm yöresi Kapadokya’yı sel vurdu, Peribacalarından kaya parçaları koptu.



⛰️Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde yaşanan şiddetli yağışın ardından oluşan sel, Kapadokya’yı vururken, Peribacalarından kaya parçaları koptu.



📌Yaşanan felakette kopan… pic.twitter.com/GyEMGLoC4E August 24, 2024

Στο γειτονικό Προκόπι εγκλωβίστηκαν 12 άτομα.



Στη Σεβάστεια εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν αρκετά σπίτια όταν ξεχείλισαν τα νερά ενός ρέματος, ενώ πορτοκαλί συναγερμός για έντονα καιρικά φαινόμενα έχει εκδοθεί και για τη βόρεια Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

