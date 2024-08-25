Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεομηνία στην Καππαδοκία με ένα νεκρό και έναν αγνοούμενο - Κατολίσθηση στους διάσημους βράχους

Σφοδρή κακοκαιράι με καταρρακτώδεις βροχές έπληξε χθες τη νύχτα Καισάρεια, Νεάπολη, Προκόπι, Κόραμα, Προκόπι και Σεβάστεια

Καππαδοκία σφοδρή κακοκαιρία

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χτες τη νύχτα την Καππαδοκία στην κεντρική Τουρκία, κύριο χαρακτηριστικό της οποία ήταν οι καταρρακτώδεις βροχές.
 
Στo Κίρσεχιρ, ένας βοσκός έχασε τη ζωή του αφού παρασύρθηκε από τα νερά.
 
Στην περιοχή Μπούνιαν της Καισάρειας αγνοείται η τύχη ενός ατόμου, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα και τα σπίτια τους στην ίδια περιοχή διασώθηκαν από τα συνεργεία της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών AFAD.
 
Σοβαρές ζημίες σημειώθηκαν και στη Νεάπολη, ενώ μεγάλα κομμάτια βράχων που αποκολλήθηκαν από τους παγκοσμίως γνωστούς κάθετους βράχους στα Κόραμα προκάλεσαν ζημίες σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στο γειτονικό Προκόπι εγκλωβίστηκαν 12 άτομα.
 
Στη Σεβάστεια εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης πλημμύρισαν αρκετά σπίτια όταν ξεχείλισαν τα νερά ενός ρέματος, ενώ πορτοκαλί συναγερμός για έντονα καιρικά φαινόμενα έχει εκδοθεί και για τη βόρεια Τουρκία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Καππαδοκία κακοκαιρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark