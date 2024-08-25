Δημοσιογράφος του Reuters αγνοείται μετά από πλήγμα σε ξενοδοχείο στην ανατολική Ουκρανία

Μέλος της ομάδας του Reuters που καλύπτει τον πόλεμο στην Ουκρανία αγνοείται και άλλα δύο μέλη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ύστερα από πλήγμα σε ξενοδοχείο στην πόλη Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του, το πρακτορείο ειδήσεων διευκρινίζει ότι το Hotel Sapphire, όπου διέμενε εξαμελής ομάδα του Reuters, χτυπήθηκε χθες, Σάββατο, «από προφανώς πυραυλικό πλήγμα».

«Ένας από τους συναδέλφους μας αγνοείται, ενώ άλλοι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία» μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

«Τρεις άλλοι συνάδελφοί μας έχουν καταμετρηθεί. Αναζητούμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες, συνεργαζόμενοι με τις αρχές στο Κραματόρσκ, και υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους. Θα ενημερώσουμε όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες» πρόσθεσε το Reuters.

Ο Βαντίμ Φιλάσκιν, ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι «οι Ρώσοι έπληξαν το Κραματόρσκ» και ότι δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν, ενώ ένας αγνοείται ύστερα από πλήγμα σε ξενοδοχείο.

«Οι αρχές, η αστυνομία και διασώστες εργάζονται στο σημείο. Καθαρισμός από τα συντρίμμια και επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» σημείωσε ο ίδιος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στο Telegram ότι ξεκίνησε «προανακριτική έρευνα» για το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε, σύμφωνα με την ίδια, στις 22:35 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου.

«Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Κραματόρσκ, πιθανώς με πύραυλο Iskander-M» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

