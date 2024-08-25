Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από ΟΗΕ και Αίγυπτο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στον Λίβανο και οι κυανόκρανοι που είναι ανεπτυγμένοι στη χώρα, όπως και ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησαν σήμερα να υπάρξει αποκλιμάκωση μεταξύ του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Ο Νατζίμπ Μικάτι επισήμανε ότι «είχε επαφές με τους φίλους του Λιβάνου ώστε να σταματήσει η κλιμάκωση», αφού η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο προέβη σε αμυντικά πλήγματα στο λιβανέζικο έδαφος για να περιορίσει το εύρος της επίθεσης.

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στον Λίβανο και η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ (Unifil) που είναι ανεπτυγμένη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ζήτησαν από τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ «να απέχουν από οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση» και να υπάρξει «κατάπαυση του πυρός».

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το πιο επείγον είναι «να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα και να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του ΟΗΕ», η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το 2006.

Στην κοινή τους ανακοίνωση η συντονίστρια του ΟΗΕ και η Unifil υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη «επιστροφής στην παύση των εχθροπραξιών μετά την εφαρμογή της απόφασης 1701».

Joint statement from UNIFIL and @UNSCOL



In light of worrying developments across the Blue Line since the early morning, UNSCOL and UNIFIL call on all to cease fire and refrain from further escalatory action. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 25, 2024

Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ μπορούν να αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα της χώρας που συνορεύει με το Ισραήλ.

Από την πλευρά της η Αίγυπτος προειδοποίησε για τον κίνδυνο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο πολέμου στον Λίβανο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας έκκληση για σταθερότητα.

Πηγή: skai.gr

