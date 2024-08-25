Τουρκία: Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις πλημμύρες

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλος πολίτης αγνοείται στην κεντρική Τουρκία εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν ισχυρές βροχές, μετέδωσε χθες Σάββατο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA κι ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πληγείσας περιοχής.

Σύμφωνα με το DHA, κτηνοτρόφος 52 ετών έχασε τη ζωή του στις πλημμύρες στην πόλη Κίρσεχιρ· το πτώμα του εντοπίστηκε από ομάδες έρευνας και διάσωσης που ειδοποιήθηκαν από περίοικους κάπου «τέσσερα χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου εξαφανίστηκε», παρασυρμένο από τα νερά.

«Πολίτες αποκλείστηκαν» στη συνοικία Γκιούλουτζε, στην Κάισερι (Καισάρεια), έπειτα από τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι βροχές, συμπλήρωσε το πρακτορείο. Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν κι επιχειρούν στην περιοχή, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Κάισερι, Γκεκμέν Τσιτσέκ, στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι που παγιδεύτηκαν πλέον «διασώθηκαν». Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ωστόσο μέσω X ότι «παραμένουν ακόμη σε εξέλιξη έρευνες για πολίτη που αγνοείται».

«Οι πλημμύρες που βιώσαμε μας έπληξαν όλους σκληρά», ανέφερε ο δήμαρχος της Κάισερι, ο Μαμντού Μπουγιούκιλιτς, «όμως θα ξεπεράσουμε αυτήν την πρόκληση με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα».

Άλλοι τομείς της κεντρικής Τουρκίας επλήγησαν επίσης από πλημμύρες, κυρίως η γειτονική επαρχία Σίβας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στη βορειοδυτική Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων δύο στην Κωνσταντινούπολη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

