Ξανά υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ ο Κάνιε Γουέστ - Βίντεο με τον ακροδεξιό, αμφιλεγόμενο συνεργάτη του

Ο Αμερικανός ράπερ, επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας - και κυρίως σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν - Κάνιε Γουέστ, ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ και πάλι το 2024, αφού απέτυχε το 2020 (πήρε μόλις 60.000 ψήφους σε όλες τις ΗΠΑ).

Kanye West says he is running for president again in 2024‼️ pic.twitter.com/PZ6JGoFEot

Ο Γουέστ, που αντιμετωπίζει τελευταία την παγκόσμια κατακραυγή (και την χρεοκοπία) για τις αντισημιτικές δηλώσεις του, συνεργάζεται με τον ακροδεξιό, αμφιλεγόμενο δημοσιογράφο Μάιλο Γιαννόπουλο και εμφανίζονται μαζί στο βίντεο της ανακοίνωσης της υποψηφιότητά του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το X17 Online, ο κάμεραμαν να ακολουθεί τον Γουέστ και τον Γιαννόπουλο να μπαίνουν σε μια αποθήκη με ραπτομηχανές, όπου ράβονται τα ρούχα της κολεξιόν του. .

«Αυτός είναι ο Μάιλο εδώ, που εργάζεται στην καμπάνια» λέει ο Κάνιε Γουέστ. «Αυτό είναι ανακοίνωση;» ρωτάει κάποιος, ενώ ο Γιαννόπουλος γελάει και απαντά: «Υποθέτω ότι είναι». «Ευχαριστώ, δέχομαι», γελάει ο Γουέστ.

⚡️#BREAKING: Ye (formerly known as Kanye West) officially announced he is running for U.S. President in 2024. pic.twitter.com/4MrSA3x7Et