Διπλωματικό επεισόδιο για το κασκόλ του Ορμπάν – Απεικόνιζε τμήμα της Ουκρανίας ως Ουγγαρία

Η Ουκρανία θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ουγγαρίας για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν πήγε σε ποδοσφαιρικό αγώνα φορώντας ένα κασκόλ στο οποίο απεικονιζόταν μέρος του ουκρανικού εδάφους ως τμήμα της Ουγγαρίας, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν εικόνες από τη συνάντηση του Ορμπάν με ούγγρο ποδοσφαιριστή, στις οποίες ο πρωθυπουργός φαίνεται να φοράει ένα κασκόλ για το οποίο η διαδικτυακή εφημερίδα Ukrainska Pravda αναφέρει πως απεικονίζει έναν χάρτη της «Μεγάλης Ουγγαρίας».

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of "Greater Hungary". This map includes the current territories of Austria, Slovakia, Romania, Croatia, Serbia and Ukraine. pic.twitter.com/QCYErb5tx0

Σε αυτόν περιλαμβάνονται εδάφη τα οποία αποτελούν τώρα μέρος των γειτονικών κρατών της Αυστρίας, της Σλοβακίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Σερβίας και της Ουκρανίας.

Hungarian Prime Minister Orban put on a football scarf with the image of the "Greater Hungary" map.



On this map, parts of Romania and Ukraine are colored in the colors of the Hungarian flag pic.twitter.com/UkXMIcclof