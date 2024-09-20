Ρωσία: Εκτοξεύθηκαν στα ύψη οι παραγγελίες iPhone παρά τις υψηλές τιμές

Η ζήτηση προπαραγγελιών στη Ρωσία για το νέο iPhone είναι κατά 15% υψηλότερη από ό,τι για τo προηγούμενο μοντέλο του , δήλωσε σήμερα ένας μεταπωλητής στο Reuters, παρόλο που είναι τουλάχιστον 50% ακριβότερο από ό,τι στη Δύση.

Η Ρωσία νομιμοποίησε τις λεγόμενες «γκρίζες» ή «παράλληλες» εισαγωγές, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος προϊόντων στη χώρα χωρίς την άδεια των εμπορικών σημάτων, αφού δυτικές εταιρείες, όπως η εταιρεία κατασκευής iPhone Apple, επέβαλαν απαγορεύσεις εξαγωγών το 2022 ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Λουντμίλα Σεμούσινα, εκπρόσωπος της εταιρείας λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, δήλωσε ότι τα iPhones που διατίθενται προς πώληση αυτόν τον μήνα έχουν φθάσει στη Ρωσία από «παντού», χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες.

Χώρες που δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας, όπως η Τουρκία, η Κίνα, η Ινδία, το Καζακστάν και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, έχουν δει μια απότομη αύξηση στο εμπόριο με τη Ρωσία από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Συγκρίνοντας τις περσινές προπαραγγελίες (ζήτηση) είναι κατά 15% πιο υψηλές από αυτές του iPhone 15» δήλωσε ο Σεμούσινα.

Η εταιρεία Apple δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει τις πωλήσεις και την τιμολόγιση του νέου μοντέλου στη Ρωσία.

Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν στις 10 Σεπτεμβρίου και οι πωλήσεις στα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα

Το κατάστημα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών ειδών M.Video δήλωσε ότι οι τιμές θα ξεκινούν από 112.999 ρούβλια (1.225 δολάρια) για το iPhone 16 128GB, πάνω από 400 δολάρια ακριβότερα από την τιμή των 799 δολαρίων στις ΗΠΑ. Το iPhone Pro Max 1TB είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στη Ρωσία με 249.999 ρούβλια (2.710 δολάρια), σε σύγκριση με την τιμή των 1.599 δολαρίων που πωλείται στις ΗΠΑ. .

Όταν οι μεγάλες εταιρείες έφυγαν από τη Ρωσία και η στροφή έγινε στις παράλληλες εισαγωγές, η Σεμούσινα δήλωσε ότι η εταιρεία της σταμάτησε να κάνει επίσημα υπολογισμούς για την διαφορά που πληρώνουν οι Ρώσοι καταναλωτές.

«Υπάρχει μια επίσημη τιμή του λιανοπωλητή, υπάρχουν τιμές από γκρίζους πωλητές- εκείνους που φέρνουν το εμπόρευμα σε βαλίτσες- επομένως οι τιμές ποικίλουν» δήλωσε η ίδια.

Η Σεμούσινα δήλωσε ότι η εταιρεία της δεν έχει καμία επαφή με την Apple από τότε που άρχισε ο πόλεμος. Εκτός από την αναστολή όλων των πωλήσεων προϊόντων στη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, ο τεχνολογικός γίγαντας έχει επίσης σταματήσει υπηρεσίες όπως το ApplePay.

