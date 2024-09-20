Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ερώτηση που αφορούσε το μέλλον των Γλυπτών του Παρθενώνα τέθηκε για ακόμα μία φορά από Βρετανό βουλευτή στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Τζον Γκλεν του Συντηρητικού Κόμματος ζήτησε εγγράφως να πληροφορηθεί από την εδώ και δύο μήνες υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι τι συζητήσεις έχει κάνει με την Ελληνίδα ομόλογό της περί δανεισμού ή περί «δωρεάς» των «Ελγινείων Μαρμάρων».

Η απάντηση, μονολεκτική, ήρθε από τον υφυπουργό Πολιτισμού Κρις Μπράιαντ: «Καμία».

Σημειώνεται βέβαια πως οι μέχρι τώρα συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τα Γλυπτά έχουν γίνει με τον πρόεδρο των επιτρόπων διοίκησης του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Η ερώτηση στη Βουλή έρχεται λίγες ημέρες μετά από συνέντευξη στους Sunday Times του καινούριου διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν.

Στη σύντομη απάντησή του σε ερώτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα παρέπεμψε αρχικά στο νόμο του 1963 που απαγορεύει τη μόνιμη αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων).

«Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή για να σκεφτούμε τώρα είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα μουσεία ανά τον κόσμο για να δανείζουμε ή να ανταλλάσσουμε αντικείμενα. Δεν υπάρχει τροχοπέδη σε αυτό και θα ωφελούσε όλους. Ήδη πολύ περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τα αντικείμενα του Βρετανικού Μουσείου εκτός του μουσείου από όσους το επισκέπτονται», συνέχισε.

Στην παρατήρηση ότι μια φιλική συμφωνία δανεισμού μάλλον δε θα έλυνε τη διαμάχη για τα Γλυπτά, ο κ. Κάλιναν απάντησε: «Δεν προσπαθώ να αποφύγω την ερώτηση, αλλά αυτό το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητας μου. Εξαρτάται από άλλους».

