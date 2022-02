Ένοπλη επίθεση φαίνεται να ετοίμαζαν οι πιο ριζοσπαστικές ομάδες του λεγόμενου «Kονβόι της ελευθερίας» που προκάλεσαν επεισόδια στον Καναδά.



Η Βασιλική Έφιππη Αστυνομία του Καναδά ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα και κατασχέθηκαν 13 καραμπίνες, πιστόλια, μια ματσέτα, καθώς επίσης και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών όπως γεμιστήρες. Οι συλληφθέντες φέρεται ότι ήθελαν «να κάνουν χρήση βίας εναντίον των αστυνομικών», εάν γίνονταν προσπάθειες να αρθεί ο αποκλεισμός» τονίζεται σε ανακοίνωση.



Τα όπλα, οι γεμιστήρες και πολλά αλεξίσφαιρα γιλέκα βρέθηκαν μέσα σε τρεις νταλίκες, ανέφερε η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα «για να διαπιστώσει το εύρος της απειλής και της εγκληματικής οργάνωσης».

Παράλληλα, διεξάγεται ΕΔΕ για πιθανή συμμετοχή τουλάχιστον έξι στρατιωτών οι οποίοι υποστήριζαν τους διαδηλωτές.

«Εάν οι κατηγορίες είναι ακριβείς, αυτό είναι λάθος και αντίκειται στις αξίες και την ηθική των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων», υποστήριξε ο υποστράτηγος Steve Boivin, διοικητής των Καναδικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.



Photo of items seized as a result of last night’s search warrants at the Coutts border blockade. https://t.co/Rve2jtvVX0 pic.twitter.com/3szbXlKrJl