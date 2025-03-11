«Επίθεση» στους Καναδούς εργαζόμενους, οικογένειες και επιχειρήσεις χαρακτήρισε τους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν σε χάλυβα και αλουμίνιο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο επερχόμενος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η κυβέρνησή μου θα διατηρήσει τους δασμούς μας μέχρι οι Αμερικανοί να μας δείξουν σεβασμό και να αναλάβουν αξιόπιστες δεσμεύσεις για το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», έγραψε ο Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εντολή στον υπουργό Εμπορίου να προσθέσει επιπλέον δασμούς της τάξης του 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τον Καναδά, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διπλασιασμός των δασμών (ανέρχονται πλέον στο 50%) έρχεται ως απάντηση του Αμερικανού προέδρου στους δασμούς 25% που επέβαλε η επαρχία του Οντάριο, στην ηλεκτρική ενέργεια που εξάγει στις ΗΠΑ, κίνηση η οποία ήρθε ως … απάντηση στους δασμούς του Τραμπ στις εισαγωγές από τον Καναδά.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μιλήσει ακόμη με τον επερχόμενο πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt.

Η Leavitt είπε ότι το τηλέφωνο του Τραμπ είναι πάντα ανοιχτό σε ηγέτες που θέλουν να μιλήσουν μαζί του.

Είπε ότι ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα καναδικά μέταλλα αφού ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ επέβαλε προσαύξηση 25% στις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Ήταν μια δήλωση αντιποίνων λόγω της κλιμάκωσης της ρητορικής έξω από το Οντάριο του Καναδά», είπε εκείνη.

Πηγή: skai.gr

