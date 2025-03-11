Ινδονήσια influencer καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση επειδή πρότεινε ο Ιησούς να κόψει τα μαλλιά του. Η infuencer κρίθηκε ένοχη για διάδοση ρητορικής μίσους κατά του Χριστιανισμού.

Η Ratu Thalisa, μια μουσουλμάνα τρανς γυναίκα που έχει σχεδόν 450.000 followers στο TikTok, καταδικάστηκε από δικαστήριο στην επαρχία της Βόρειας Σουμάτρας για τα σχόλια για εικόνα του Χριστού, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας και τοπικών ΜΜΕ.

Η Thalisa, η οποία είναι γνωστή στο διαδίκτυο ως Ratu Entok, έκανε τα σχόλια αφού ένας θεατής είπε ότι πρέπει να κόψει τα μαλλιά της για να μοιάζει με άντρα.

Σε μια ζωντανή μετάδοση στις 2 Οκτωβρίου 2024, η Thalisa κρατούσε μια φωτογραφία του Ιησού Χριστού και είπε: «Δεν πρέπει να μοιάζεις με γυναίκα. Πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου για να μοιάσεις στον πατέρα του».

Πέντε χριστιανικές ομάδες υπέβαλαν καταγγελίες στην ινδονησιακή αστυνομία ισχυριζόμενες ότι πρόκειται για βλασφημία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της Thalisa στις 8 Οκτωβρίου.

Εκτός από τη φυλάκιση, το δικαστήριο διέταξε την Thalisa να πληρώσει πρόστιμο περίπου 6.200 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

